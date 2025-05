RED¤òÅ»¤Ã¤¿¸ÂÄê¥«¥é¡¼¤ÇÅÐ¾ì¡ª¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¥¸¥ç¡¼¡ØÉÔ»à¤Î¥¾¥Ã¥É¡Ùµæ¶Ë¤Î¥½¥Õ¥Ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢

サイクロンジョーは、金字塔『ベルセルク』(BERSERK)の登場人物で、300年にわたり強敵を求め続ける使徒『不死のゾッド』を究極のソフビフィギュアとして発売します。

サイクロンジョーは、金字塔『ベルセルク』(BERSERK)の登場人物で、300年にわたり強敵を求め続ける使徒『不死のゾッド』を究極のソフビフィギュアとして発売!

2024年11月に第1弾のブラック、パープルの両角、片角を販売し瞬く間に完売した人気商品で、今回は特別版としてBERSERK単行本18巻表紙のカラーリングデザインを参考にレッドを纏い限定カラーとして登場!

著作 :(C)三浦建太郎・スタジオ我画/白泉社

原型 :サンダーロードスタイル 笠井晶次郎

製造 :Old soldier

発売・販売元:株式会社サイクロンジョー

■概要と商品仕様

発売アイテムは造形『片角』『両角』の2造形

色は『レッド』1色の計2品種になります。

【予約開始】2025年5月23日(金)より21:00より予約開始

■商品詳細

発売アイテムは下記の通りです。

【画像13】ZOOD-A4pop02_2

(1) ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 片角 Ver. REDが登場!

『見事な剣!!』

『見事な技よ!!』

『ここからだ!!』

『まだまだ味わい足りぬ!!』

『喰らい足りぬ!!』

【画像2】ZOOD-A4pop04_2

JANコード :4573521312717

商品名 :ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 片角 Ver. RED

売価(税込):25,800円

【画像4】4573521312717 ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 片角 Ver. RED_main 01

【画像5】4573521312717 ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 片角 Ver. RED pt33

【画像6】4573521312717 ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 片角 Ver. RED pt22

【画像7】4573521312717 ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 片角 Ver. RED pt15

【画像8】4573521312717 ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 片角 Ver. RED_main 04

【画像9】4573521312717 ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 片角 Ver. RED_main 02

【画像10】4573521312717 ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 片角 Ver. RED_main 03

【画像11】4573521312717 ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 片角 Ver. RED_main 05

(2) ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 両角 Ver. REDが登場!

『嬉しいぞ・・・!!』

『久しく忘れていた・・・

この血の沸き立つ感触・・・!!』

『さあ、戦え!!』

『このオレを失望させるな!!』

【画像12】ZOOD-A4pop01_02

JANコード :4573521312724

商品名 :ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 両角 Ver. RED

売価(税込):25,800円

予約はこちら→

https://www.cyclonejoe.com/products/detail/1979

【画像13】ZOOD-A4pop02_2

【画像14】4573521312724 ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 両角 Ver. RED_main PT06

【画像15】4573521312724 ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 両角 Ver. RED_main PT04

【画像16】4573521312724 ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 両角 Ver. RED PT21

【画像17】4573521312724 ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 両角 Ver. RED PT23

【画像18】4573521312724 ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 両角 Ver. RED_main PT02

【画像19】4573521312724 ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 両角 Ver. RED_main PT03

【画像20】4573521312724 ベルセルク 不死のゾッド 使徒形態 両角 Ver. RED PT12

【発売日】 2025年5月下旬より順次出荷予定

【サイズ】 全高約300mm

【素材】 PVC製彩色済み完成品・ノンスケール

【仕様】 彩色済み完成品、ウインドウサック箱入り

【原型製作】 サンダーロードスタイル 笠井晶次郎

【発売・販売元】 株式会社サイクロンジョー

【対象年齢】 15歳以上。

幼児の手の届かない場所に保管してください。

【生産最終加工地】中国

【著作】 (C)三浦建太郎・スタジオ我画/白泉社

■注意事項(必ずご一読ください)

・商品のお届け予定日、発売日はあくまで目安です。

予告なくお届け日が前後する場合がありますので予めご了承ください。

・本製品の対象年齢は15歳以上となります。

・一部造形や彩色の仕様を変更する場合があります。

・掲載されている画像と実際の製品は若干、彩色などイメージが異なる場合があります。

・パーツ表面の合わせ目が気になる場合はドライヤーで5分程度温めてから市販の瞬間接着剤などを使用ください。

・この製品はPVC製品の為、変形している場合は商品が収まるサイズの箱(ダンボールなど)に入れ、ドライヤーで5分程度全体を温めてください。

・この製品を温める際はその場を絶対に離れず火災事故や火傷等に十分ご注意ください。

・変質、変形の原因になりますので、高温多湿を避け直射日光のあたらない場所に保管してください。

