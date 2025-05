『キン肉マン』より“1,000の体をもつ超人が原作に忠実に再現！サイクロンジョー「ステカセキング ソフビフィギュア」8種

サイクロンジョーは、『キン肉マン』をテーマにしたフィギュアシリーズ『KUFC』より、“1,000の体をもつ超人”、“7人の悪魔超人暫定リーダー”(本人談)のステカセキング8種の予約受付を、サイクロンジョー直販にて2025年5月23日(金)21:00〜から開始します。

サイクロンジョー「ステカセキング ソフビフィギュア」8種

ステカセキングは7人の悪魔超人の一人。

最初にキン肉マンと闘った悪魔超人で、超人大全集や悪魔のシンフォニーを駆使して苦しめたものの、敗北を喫した。

完璧・無量大数軍(パーフェクト・ラージナンバーズ)との闘いでは、ターボメンと対戦。

7年ぶりに更新した「新・超人大全集」でキン肉マン ゼブラやマンモスマンなどの必殺技を繰り出しターボメンを苦しめました。

その愛らしい風貌とどこか憎めないキャラクターが老若男女に愛されており、近年、往年のゆでたまご先生の小説『ディープオブマッスル』からスピンオフも漫画として描かれています。

今回、ステカセキングの発売を記念して、3体購入で“キンコレ 33 ザ・魔雲天 原作 新章 金 シルバーアイ”、5体購入で“KUFC 32 スプリングマン 原作 新章 アースクラッシュ フルパワー Ver.”がもらえる豪華購入特典キャンペーンも実施します。

KUFC 31 ステカセキングの予約受付を、2025年5月23日(金)21:00よりサイクロンジョー直販にて開始します。

今回は再販、新製品を含む16種とステカセキング8種で選べる全24種を豪華購入キャンペーンの対象とします。

ステカセキング発売キャンペーン対象商品は下記の通りです。

■ステカセキング発売キャンペーン対象商品

今回の予約対象アイテムは『キン肉マン』原作45周年における“ステカセキングヒストリー”とも言える様々なシーンから選べる8種類をラインナップ。

【注意】

・最下段の右2枚の画像『キンコレ 33 ザ・魔雲天 原作 新章 金 シルバーアイ』、『KUFC 32 スプリングマン 原作 アースクラッシュ フルパワー Ver.』はキャンペーン対象の購入特典になります。

・仕様に関しては予告なく変更する場合があります。

ステカセキングは“超人大全集”が収まった“ミラクル・ランドセル”を背負い、胴体はカセットプレーヤー型。

腹部のテープヘッドは、まめにお手入れすることで高い音質をキープしています。

また足元のレッグパワーヘッドフォンからは100万ホーンの音を放つことが可能。

今回のステカセキングは開発にあたり、全編ソフビで製品化しました。

ソフビで表現できないアンテナ等のパーツについてはクリアパーツを使用、ステカセのカセットデッキパーツに関してもクリアパーツで製作、中の“超人大全集”も原作に忠実に再現されています。

“玩具みたいな風体(スニゲーター教官談)”らしく楽しさが詰まった商品となっています。

今回のラインナップでは、フィギュア初造形となるキン肉マン完璧超人始祖編でターボメン戦で登場した新超人大全集から“マンモスマン”の変身体である『変身マンモスマン』、往年の名作『ディープオブマッスル』のスピンオフの漫画化で、コミカルなステカセの豊富な表情を表現した『ステカセ 汗』、『ステカセ 涙』もリリースします。

■KUFC 31 ステカセキング 原作が登場!

■KUFC 31 ステカセキング 原作 マンモスマンが登場!

【画像17】4573521313202 KUFC 31 ステカセキング 原作 マンモスマン PT01

【画像18】4573521313202 KUFC 31 ステカセキング 原作 マンモスマン PT02

■KUFC 31 ステカセキング 原作 汗が登場!

【画像15】4573521313196 KUFC 31 ステカセキング 原作 汗

■KUFC 31 ステカセキング 原作 涙が登場!

【画像13】4573521313189 KUFC 31 ステカセキング 原作 涙 PT01

■ステカセキング発売キャンペーン対象商品バナー(2)

同日よりステカセキングのミラクルランドセルから繰り出す超人大全集に収録されている“ロビンマスク”、“ウォーズマン”、“ラーメンマン”、“マンモスマン”、“ネプチューンマン”等の強豪超人と、ステカセキングの所属する“悪魔将軍”、“バッファローマン”、“ブラックホール”等の悪魔超人の仲間たち、さらに彼らと関わりの深い全16品種の超人の再販及び、新製品の販売を行います。

【画像2】ステカセキング受注アソートバナー(2)

■豪華購入特典キャンペーン

【5 BUY 1 GET FREE キャンペーン】

KUFC 31 ステカセキング 受注アソートの対象商品を5つ購入のお客様に

特別仕様の“KUFC 32 スプリングマン 原作 新章 アースクラッシュ フルパワー Ver.”をプレゼント!

KUFC 32 スプリングマン 原作 新章 アースクラッシュ フルパワー Ver.が登場!

商品名 :KUFC 32 スプリングマン 原作 新章 アースクラッシュ フルパワー Ver.

【画像19】4573521313899 KUFC 32 スプリングマン 原作 新章 アースクラッシュ Ver.

【3 BUY 1 GET FREE キャンペーン】

KUFC 31 ステカセキング 受注アソートの対象商品を3つ購入のお客様に

特別仕様の“キンコレ 33 ザ・魔雲天 原作 新章 金 シルバーアイ”をプレゼント!

キンコレ 33 ザ・魔雲天 原作 新章 金 シルバーアイが登場!

商品名:キンコレ 33 ザ・魔雲天 原作 新章 金 シルバーアイ

【画像20】4573521313707 キンコレ 33 ザ・魔雲天 原作 新章 金 シルバーアイ

【注意事項】

・キャンペーンはサイクロンジョー直販、サイクロンジョーWEB通販各店のみで開催します。

・キャンペーンの採用条件は1会計をキャンペーンの単位とします。

・キャンペーンは特典がなくなり次第予告なく終了することがあります。

・キャンペーン景品は後日物販で販売することもあります。

・万一完売の場合は相当の特典を代替で用意する予定です。

・上記特典は2025年8月下旬の分納手配の予定です。

・『5 BUY 1 GET FREE』と『3 BUY 2 GET FREE』キャンペーンは併用できません。

どちらか一方の特典の採用になります。

但し、1会計7点以上購入のお客様は併用となります。

【7 BUY 2 GET キャンペーン】

さらに総数7個購入のお客様には、大盤振る舞いの下記2点を特典としてプレゼントします。

■予約対象アイテム

予約開始:2025年5月23日(金)21:00〜

予約サイト:サイクロンジョー直販

https://www.cyclonejoe.com/

サイクロンジョー BASE店

https://cyclonejoe.thebase.in/

【KUFC 31 ステカセキング 原作】

売価(税込): 13,990円

発売 : 2025年7月31日より順次出荷予定

予約URL : https://www.cyclonejoe.com/products/detail/2009

【画像3】4573521313103 KUFC 31 ステカセキング 原作 PT01

【画像4】4573521313103 KUFC 31 ステカセキング 原作 PT02

<「KUFC 31 ステカセキング 原作」商品説明>

仕様は他商品も下記に準じます。

KUFC 31 ステカセキング 原作が登場!

売価(税込) :13,990円

発売 :2025年7月31日より順次出荷予定

サイズ :全高約162mm(頭頂まで)

素材 :ソフビ製(PVCまたはABS)

仕様 :彩色済み完成品、ウインドウサック箱入り

注意 :製造上、彩色などに個体差が生じる場合があります。

対象年齢 :15歳以上。

幼児の手の届かない場所に保管してください。

生産最終加工地:中国

著作 :(C)ゆでたまご

【KUFC 31 ステカセキング EX】

発売 : 2025年7月31日より順次出荷予定

【画像5】4573521313110 KUFC 31 ステカセキング EX PT01

【画像6】4573521313110 KUFC 31 ステカセキング EX PT02

【KUFC 31 ステカセキング 原作 ステカセウォーズマン】

発売 : 2025年7月31日より順次出荷予定

【画像7】4573521313127 KUFC 31 ステカセキング 原作 ステカセウォーズマン PT01

【画像8】4573521313127 KUFC 31 ステカセキング 原作 ステカセウォーズマン PT02

【KUFC 31 ステカセキング 原作 変身ステカセゼブラ (変身前)】

発売 : 2025年7月31日より順次出荷予定

【画像9】4573521313158 KUFC 31 ステカセキング 原作 変身ステカセゼブラ(変身前)PT01

【画像10】4573521313158 KUFC 31 ステカセキング 原作 変身ステカセゼブラ(変身前))PT02

【KUFC 31 ステカセキング 原作 ステカセラーメンマン】

発売 : 2025年7月31日より順次出荷予定

【画像12】4573521313172 KUFC 31 ステカセキング 原作 ステカセラーメンマン PT02

【KUFC 31 ステカセキング 原作 涙】

発売 : 2025年7月31日より順次出荷予定

【KUFC 31 ステカセキング 原作 汗】

発売 : 2025年7月31日より順次出荷予定

予約URL : https://www.cyclonejoe.com/products/detail/2017

【KUFC 31 ステカセキング 原作 マンモスマン】

発売 : 2025年7月31日より順次出荷予定

■注意事項(必ずご一読ください)

●予約商品のお支払いに関して

・同店は当システムの決済の有効期限の都合上、【前入金】となります。

銀行振込みの場合は、購入後5日以内の前入金、クレジットカードの場合は即時決済となります。

なお、クレジットカードの引落し日は、各クレジットカード会社の締め日、支払日をご確認下さい。

何卒ご理解の上、購入お願いします。

・同店はお客様都合のキャンセルを一切お受けしておりません。

注文の際に当注意事項をよく読んだ上で購入ください。

・商品のお届け予定日、発売日はあくまで目安です。

予告なくお届け日が前後する場合がありますので予めご了承ください。

