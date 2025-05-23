¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED DESTINY¡ÙMETAL ROBOTº²¤Ë¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¬¥ó¥À¥à¡×¤¬ÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED DESTINY¡Ù¤è¤ê¡ÖMETAL ROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¬¥ó¥À¥à¡×(24,200±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯11·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2025Ç¯11·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖMETAL ROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¬¥ó¥À¥à¡×(24,200±ß)
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED DESTINY¡Ù¤è¤ê¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¬¥ó¥À¥à¡×¤¬¡¢METAL ROBOTº²¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¥í¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¡£
¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¬¥ó¥À¥à¡×ËÜÂÎ¤Ï´°Á´¿·µ¬Â¤·Á¤È¤Ê¤ê¡¢·àÃæ¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥·¥ã¡¼¥×¤ÊÂ¤·Á¡¢¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤Î½Å¸ü´¶¡¢Î©ÂÎ±Ç¤¨¤¹¤ëºÌ¿§¡¢Á´¿È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¡¼¥¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃÄ§Åª¤Ê¥É¥é¥°¡¼¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤Û¤«¡¢³Æ¼ïÉðÁõ¤¬ÉÕÂ°¡£¥É¥é¥°¡¼¥ó¼Í½Ð»þ¤òºÆ¸½²ÄÇ½¤Ê¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤Ê¤É¤âÉÕÂ°¤·¡¢·àÃæ¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
2025Ç¯11·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖMETAL ROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¬¥ó¥À¥à¡×(24,200±ß)
¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¬¥ó¥À¥à¡×ËÜÂÎ¤Ï´°Á´¿·µ¬Â¤·Á¤È¤Ê¤ê¡¢·àÃæ¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥·¥ã¡¼¥×¤ÊÂ¤·Á¡¢¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤Î½Å¸ü´¶¡¢Î©ÂÎ±Ç¤¨¤¹¤ëºÌ¿§¡¢Á´¿È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¡¼¥¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃÄ§Åª¤Ê¥É¥é¥°¡¼¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤Û¤«¡¢³Æ¼ïÉðÁõ¤¬ÉÕÂ°¡£¥É¥é¥°¡¼¥ó¼Í½Ð»þ¤òºÆ¸½²ÄÇ½¤Ê¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤Ê¤É¤âÉÕÂ°¤·¡¢·àÃæ¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º