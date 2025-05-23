¡Ú´ÚÎ®¡ÛLE SSERAFIM¡¢ÂæËÌ¡¢¹á¹Á¸ø±é¤ò£±Æü¤º¤ÄÄÉ²Ã¡¡£¶·î¤Ë¤ÏËÌ¶å½£¡¢ºë¶Ì¤Ç¤â¸ø±é
Â¿¹ñÀÒ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLE SSERAFIM¡Ê¥ë¡¡¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¡×¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¿Íµ¤¤ÇÂæËÌ¤È¹á¹Á¸ø±é¤ò1²ó¤º¤ÄÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¡ÖSOURCE MUSIC¡×¤Ï22Æü¡Ö7·î19¡Á20Æü¤ËÂæÏÑ¤ÎNTSU¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¢Æ±25¡Á26Æü¤Ë¹á¹Á¤Î¥¢¥¸¥¢¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ØEASY CRAZY HOT¡Ê¥¤¡¼¥¸¡¼¡¦¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡¦¥Û¥Ã¥È¡Ë¡Ù¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È²ñ¤¦¡£ÂæËÌ¤È¹á¹Á¸ø±é¤¬ºÇ¶áÁ°Çä¤ê¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯Á´ÀÊÇä¤êÀÚ¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤À¼±ç¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Î¾¸ø±éÆüÄø¤ò¤½¤ì¤¾¤ì1ÆüÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¾¸Å²°¤ÈÂçºå¸ø±é¤òÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ª¤¨¤¿LE SSERAFIM¤Ï6·î7¡Á8Æü¤ËËÌ¶å½£¡¢12Æü¡¢14¡Á15Æü¤Ëºë¶Ì¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«¤¯¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂæÏÑ¡¢¹á¹Á¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥¿¥¤¤Ê¤É¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¡¢9·î¤ËËÌÊÆ¸ø±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£