¡ÚÂ³Êó¡ÛÁ´Æü¶õµ¡¤¬Î©¤Á±ýÀ¸¤·¤¿¹Åç¶õ¹Á¡¡23Æü¤¢¤µ¤«¤éÄÌ¾ï±¿¹Ô¡¡¿·ÀéºÐ¹Ô¤¤ÎÊØ¤ÏÂåÂØµ¡¤ÇÂÐ±þ
22Æü¡¢¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢¹Åç¶õ¹Á¤ËÃåÎ¦¤·¤¿Á´Æü¶õ¤ÎÎ¹µÒµ¡¤¬¡¢Ãóµ¡¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦Í¶Æ³Ï©¤Î¹©»ö¥¨¥ê¥¢¤Ë¸í¤Ã¤ÆÆþ¤ê¡¢Áö¹ÔÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£23Æü¡¢¿·ÀéºÐ¹Ô¤¤ÎÁ´Æü¶õ1271ÊØ¤Ï¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤éÂåÂØµ¡¤ò¼êÇÛ¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢25Ê¬ÃÙ¤ì¤Æ¹Åç¶õ¹Á¤ò½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊØ¤ÏÄÌ¾ï¤É¤ª¤ê±¿¹Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Á´Æü¶õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢22Æü¤ËÁö¹ÔÉÔÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿µ¡ÂÎ¤Ë¤Ï¡¢¾èµÒ126¿Í¤È¾è°÷6¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìó1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ëµ¡ÂÎ¤«¤é¹ß¤ê¥±¥¬¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê2025Ç¯5·î23Æü¸áÁ°9»þ15Ê¬¤Î¾ðÊó¡Ë