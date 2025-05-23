¤¹¤Ù¤Æ¤ÏËþÂ¤¤¤¯¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°²»¤Î¤¿¤á¡£¥ª¡¼¥ë¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É
¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¸«ËÜ»ÔCOMPUTEX¤Ç¡¢¥ª¡¼¥ë¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÈ¯¸«¡£ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¡¼¥Ü¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤ÎKeychron¡£³«È¯ÍýÍ³¤Ï¡¢ËþÂ´¶¤Î¹â¤¤¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°²»¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¡ª
¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Ò¤ó¤ä¤ê
Keychron¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ï¡¢»Ø¤Ë¿¨¤ì¤ë¥¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ü¥Ç¥£¤â¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¡£¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÅöÁ³¡¢Íî¤È¤¹¤È³ä¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢¾¯¡¹¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤Í¡Ê¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤±¤É¡Ë¡£
¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥¡¼¥Ü¡¼¥É³«È¯¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°²»¤ÎËþÂÅÙ¤ò¤¢¤²¤ë¤¿¤á¤È¤¤¤¦¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¶¦´¶¤Ç¤¤½¤¦¡£¤½¤Î¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°²»¤Ï¡¢¾¯¤·¹â¤¯³ê¤é¤«¤Ê¥«¥¿¥«¥¿¡£
¸½ÃÏ¤Ë¤¤¤ë¥®¥º¥â¡¼¥ÉÊÔ½¸Éô¤¬¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡Ö¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤·¤Æ¤Æ»õ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ä»õ¤ß¤¿¤¤¡¢¤Ê¤Î¤«¡£¿¨¤ì¤ë¤È¾¯¤·¤Ò¤ó¤ä¤ê¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ª¡¼¥ë¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ï¡¢¤Þ¤À³«È¯Ãæ¤ÇÌ¾Á°¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¡£¤·¤«¤·¡¢Ç¯Æâ¤Ë¤Ï¾¦ÉÊ²½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
COMPUTEX¸½ÃÏÆþ¤êÈÉ¤«¤é¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¥ê¥¢¥ë¤Ë¿¨¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥³¥ì¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇŽ¢COMPUTEXŽ£¤ÎÊó¹ð²ñ¤ä¤ê¤Þ¤¹
5·î20Æü¡Á23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂæÏÑ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼´ØÏ¢¤ÎÅ¸¼¨²ñŽ¢COMPUTEX TAIPEI 2025Ž£¡£
¥®¥º¥â¡¼¥É¤Ç¤âCOMPUTEX¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊó¹ð²ñ¤ò6·î6Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAI First Lounge Vol.2¡×¤Ç¹Ô¤Ê¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
»äÃ£¤¬¿¨¤ì¤ëAI¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢PC¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Ì¤Íè¤òÍ½´¶¤Ç¤¤ë¤ªÏÃ¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢¤ÎAI¸½ºßÃÏ¡×¤È¤·¤Æ¡¢³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂç±Û Âó¤µ¤ó¡¢ÅÅÄÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎëÌÚ½é¼Â¤ò¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ª¾·¤¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎAI³«È¯¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¡¢¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£