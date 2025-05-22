Anker2025Ç¯½Õ²Æ¥â¥Ç¥ëÈ¯É½²ñ¡ÖAnker Power Conference 2025 Spring¡×¤Þ¤È¤á¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤«¤é¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÎäÂ¢¸Ë¤Ë¿·¶ÈÂÖ¤Î¥«¥Õ¥§¤âÅÐ¾ì
ËÜÆüAnker¤¬³«ºÅ¤·¤¿È¯É½²ñ¡ÖAnker Power Conference 2025 Spring¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤«¤é¡£
¡¦½¼ÅÅ´ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
¡ÖAnker Nano Charger(70W,3Ports)¡×Â®¹¶¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢À¤³¦ºÇ¾®¥¯¥é¥¹¤Î¹â½ÐÎÏ½¼ÅÅ´ï¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê4¿§Å¸³«¤Ë | Buzzap¡ª
¡ÖAnker Nano Charger(35W,´¬¤¼è¤ê¼°USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë)¡×Â®¹¶¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢iPhone 16 Pro¤âµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ç¤¤ÆÀäÌ¯¤ÊÄ¹¤µ¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë°ìÂÎ·¿¤Ë | Buzzap¡ª
¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò4ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ¡ÖAnker Zolo Power Bank(10000mAh,35W,Built-In Dual ¥±¡¼¥Ö¥ë)¡×Â®¹¶¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥µ¥Ö¥¹¥Þ¥Û»ý¤Á¤âÊØÍø¤Ê¥±¡¼¥Ö¥ë2ËÜÆâÂ¢¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë | Buzzap¡ª
¡¦¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó
AnkerºÇ¿·¥¤¥ä¥Û¥ó¡Ösoundcore Liberty 5¡×Â®¹¶¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢ºÇ¿·¤ÎAI¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤äÎ©ÂÎ²»¶ÁÂÐ±þ¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¹¥¤¤Ê²»¤ËºÇÅ¬²½¤Ç¤¤ë¼¡À¤Âå¥â¥Ç¥ë¤Ë | Buzzap¡ª
Anker¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅëºÜ¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖSoundcore P41i¡×¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥±¡¼¥Ö¥ëÆâÂ¢¤ÇºÇÂç192»þ´Ö²ÔÆ¯¤·¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤â | Buzzap¡ª
¡¦¤½¤ÎÂ¾
Anker¡ÖµÞÂ®½¼ÅÅ¥«¥Õ¥§¡×¥ª¡¼¥×¥ó¡¢Á´ÀÊ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Î¡¼¥ÈPC¤ò¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤Æ¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤Ë | Buzzap¡ª
¡Ú¿Íµ¤¡ÛAnker¡ÖEufy SoloCam E30¡×Â®¹¶¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢ÇÛÀþ¤ä½¼ÅÅÉÔÍ×¤Ç360ÅÙ»£±Æ¤Ç¤¤ë¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ëÅëºÜ¤Î²°³°ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ËÂÔË¾¤Î¿·¥â¥Ç¥ë | Buzzap¡ª
¿··¿¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÎäÂ¢¸Ë¡ÖAnker Solix EverFrost 2 40L Electric Cooler¡×Â®¸ú¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¸úÎ¨Åª¤ËÎä¤ä¤¹ÎäµÑ¥Õ¥¡¥óÅëºÜ¤ÇÎäµÑ»ýÂ³¤âÀ¤³¦ºÇÄ¹¤Ë | Buzzap¡ª
¢¡È¯É½²ñ¤ÎÍÍ»Ò
2023Ç¯¤Ë494²¯±ß¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï728²¯±ß¤È¹¥Ä´¤ËÇä¾å¤²¤ò¿¤Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëAnker¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä½¼ÅÅ´ï¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤ä¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Þ¤ÇÀ½ÉÊ¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤È¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÈÎÇä¥·¥§¥¢No.1¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÀ®Ä¹¤Ç¤¹¡£
ÈÎÏ©¤â²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë´Ø·¸¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¡£
¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖAnker Store¡×¤âÁ´¹ñ¤Ç¤É¤ó¤É¤ó½ÐÅ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¼Â»Ü¤¹¤ëAnker¤Î¿·¶ÈÂÖ¤¬ËÜÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¤³¤Á¤é¤ÎAnker Store & Cafe¤Ç¤¹¡£
¡ÚAnker2025Ç¯½Õ²Æ¥â¥Ç¥ëÈ¯É½²ñ¡ÖAnker Power Conference 2025 Spring¡×¤Þ¤È¤á¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤«¤é¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÎäÂ¢¸Ë¤Ë¿·¶ÈÂÖ¤Î¥«¥Õ¥§¤âÅÐ¾ì¡Û¤òÁ´¤Æ¸«¤ë