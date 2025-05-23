¡ÚÂ®Êó¡Ûº£½ÕÂ´¶È¤ÎÂç³ØÀ¸¤Î½¢¿¦Î¨98¡ó¡¢²áµî2ÈÖÌÜ¤Î¹â¿å½à¡¡´ë¶È¤ÎºÎÍÑ°ÕÍß¹â¤¯Çä¤ê¼ê»Ô¾ì¡¡¸üÏ«¾Ê¡Ö¤â¤Ï¤ä¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
º£Ç¯½Õ¤ËÂ´¶È¤·¤¿Âç³ØÀ¸¤Î½¢¿¦Î¨¤Ï98¡¥0¡ó¤Ç¡¢²áµî2ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸üÏ«¾Ê¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯½Õ¤ËÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿³ØÀ¸¤Î4·î1Æü»þÅÀ¤Î½¢¿¦Î¨¤Ï98¡¥0¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
²áµîºÇ¹â¤À¤Ã¤¿Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù0¡¥1¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åý·×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿1996Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¤¿å½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¹»À¸¤Î½¢¿¦Î¨¤âÁ°¤ÎÇ¯¤ÈÆ±¤¸98¡ó¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¹â¤¤¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÏ«¾Ê¤Ï¡Ö´ë¶È¤ÎºÎÍÑ°ÕÍß¤¬¹â¤¯¡¢Çä¤ê¼ê»Ô¾ì¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¹â¤¤¿å½à¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ï¤ä¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£