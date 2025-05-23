4·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á3.5¡ó¾å¾º¡¡¥³¥á¹âÆ¡¦¿©ÉÊÃÍ¾å¤²¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÊª²Á¹âºÆ²ÃÂ®
Êª²Á¤ÎÊÑÆ°¤ò¼¨¤¹4·î¤ÎÁ´¹ñ¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Ï3.5¡ó¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥á¹âÆ¤ä¿©ÎÁÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤²¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢Êª²Á¾å¾º¤¬ºÆ¤Ó²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁíÌ³¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿4·î¤ÎÁ´¹ñ¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ÏÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤ò½ü¤¯Áí¹ç¤¬110.9¤È¤Ê¤ê¡¢µîÇ¯4·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ3.5¡ó¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸÷Ç®Èñ¾å¾º¤Î¤Û¤«¡¢¥³¥á¹âÆ¤ä¿©ÎÁÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤²¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¤è¤ê¡¢¾å¾ºÉý¤ÏÁ°¤Î·î¤è¤ê0.3¥Ý¥¤¥ó¥È³ÈÂç¡£3¡óÂæ¤Î¹â¤¤¿¤ÓÎ¨¤¬5¤«·îÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢µîÇ¯²Æ°Ê¹ß¡¢¹âÆ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¥³¥áÎà¡×¤Ï98.4¡ó¾å¾º¡£Èæ³Ó²ÄÇ½¤Ê1971Ç¯°Ê¹ß¡¢ºÇÂç¤Î¾å¾ºÉý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¢§¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï31.0¡ó¡¢¢§¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Ï24.8¡ó¡¢¢§¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ï18.1¡ó¡¢¢§¤¹¤·¤Ï5.0¡ó¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¸øÎ©¹â¹»¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤«¤é¼Â¼ÁÌµ½þ²½¤µ¤ì¡¢94.1¡ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»×¤¤¤ä¤ê,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Áòº×,
³ùÁÒ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
²£ÉÍ,
³¤,
Êè,
¿ÀÆàÀî,
²ð¸î