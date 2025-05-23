Ä¶Æ°¦Á¤Ë¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡ÖÄ¶Æ°¦Á¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó13(10¸ÄÆþ)¡×(7,920±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯9·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2025Ç¯9·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖÄ¶Æ°¦Á¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó13(10¸ÄÆþ)¡×(7,920±ß)
¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¥ó¥°¡×¡¢¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ê¤É¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤¬Ä¶Æ°¦Á¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¡£
³Æ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Ë¤Ï¸÷Àþ¤Ê¤É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¡Ü¦Á¤ÇÉÕÂ°¡£Í·¤Ó¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë³ÈÄ¥¥Ñ¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È¤â´Þ¤á¤¿¡¢Á´6¼ï¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)±ßÃ«¥×¥í
2025Ç¯9·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖÄ¶Æ°¦Á¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó13(10¸ÄÆþ)¡×(7,920±ß)
¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¥ó¥°¡×¡¢¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ê¤É¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤¬Ä¶Æ°¦Á¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¡£
³Æ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Ë¤Ï¸÷Àþ¤Ê¤É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¡Ü¦Á¤ÇÉÕÂ°¡£Í·¤Ó¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë³ÈÄ¥¥Ñ¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È¤â´Þ¤á¤¿¡¢Á´6¼ï¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)±ßÃ«¥×¥í