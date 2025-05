テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション 2時間スペシャル』が、きょう23日午後8時から放送される。いきものがかり、=LOVE、石崎ひゅーい、XG、CANDY TUNE、King & Prince、s**t kingz、中島健人、NiziU、Mrs. GREEN APPLEが出演する。Mrs. GREEN APPLEは2曲を披露。人気アニメ『薬屋のひとりごと』第2期第2クールのオープニングテーマ「クスシキ」と、メンバーの大森元貴と菊池風磨(timelesz)がW主演を務める映画『#真相をお話しします』の主題歌「天国」を歌唱する。「クスシキ」については「疾走感あふれるバンドサウンドとオリエンタルな雰囲気が融合した、妖麗な楽曲となっています。全力で表現したいと思います」と藤澤涼架が紹介。大森も「とにかく目まぐるしいアレンジにして、現世の愛を歌っています」と楽曲に込めた思いも語っている。

そして、大森が「ミセスの楽曲の中でも異質に見られがちですが、とても核なる部分を歌っているので、ぜひ歌詞と共に楽しんでいただきたいです」と語った「天国」。若井滉斗も「1番の静けさと2番からの激しさ、ラストのパートの神聖さゆえの不気味さをパフォーマンスでも表現できたらと思います」と意気込んだ。King & Princeはデビュー日にデビュー曲「シンデレラガール」を披露。日本語訳詞と副題も担当したミッキーマウスの新オフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」をテレビ初披露する。永瀬廉は「より広い方々に、前向きな気持ちや笑顔になってもらえるよう、“世界中で”といったスケールの大きな言葉を歌詞に入れました」と日本語詞について説明。高橋海人(※高=はしごだか)も「僕たちが過ごしているこの一瞬は奇跡なんだ、というメッセージを、キンプリとミッキーの共通点である“魔法”“奇跡”などの言葉を使って自分たちらしく表現しました」と明かした。振り付けに関しても「キャッチーでかわいらしい振りつけなのでみんながまねできると思います」(高橋)と呼びかけ、「デビュー日という特別な日にパフォーマンスさせていただけることに感謝しながらパフォーマンスしたいと思います!」(永瀬)とコメントを寄せた。CANDY TUNEは、TikTok人気を集め、総再生数も50億回超えの「倍倍FIGHT!」をパフォーマンス。=LOVEはTikTokの総再生回数6.4億回、ストリーミング累計は2400万回を突破した「とくべチュ、して」を披露する。中島健人はアニメのオープニングテーマ「MONTAGE」、NiziUは韓国2ndシングル2nd「LOVE LINE」の日本語バージョン「LOVE LINE -Japanese ver.-」を歌唱する。韓国でリリースした曲を日本語バージョンで披露するのは初めてのこととなる。石崎ひゅーいはABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ『いつか、ヒーロー』の主題歌「HERO」をテレビ初披露。XGは「IS THIS LOVE」をパフォーマンスする。s**t kingzが同番組のために作成した一夜限りのSPパフォーマンスで務めるオープニングアクトも見どころとなる。【出演アーティスト&歌唱曲】いきものがかり「コイスルオトメ」「彩り」=LOVE「とくべチュ、して」石崎ひゅーい「HERO」XG「IS THIS LOVE」CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」King & Prince「シンデレラガール」「What We Got 〜奇跡はきみと〜」s**t kingz「MステSPオープニングアクト」中島健人「MONTAGE」NiziU「LOVE LINE -Japanese ver.-」Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」「天国」