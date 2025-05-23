²¬Â¼Ì÷¹¬¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¢Omoinotake¤é¡ØMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡Ù¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì
¡¡5·î22Æü¡¢¥íー¥à¥·¥¢¥¿ーµþÅÔ ¥µ¥¦¥¹¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¡ØMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡Ù¼ø¾Þ¼°¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN 2025 Premiere Ceremony¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡ØMUSIC AWARDS JAPAN¡Ù¤Ï¡¢ ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦²»³Ú´Ø·¸¼ÔÌó5,000¿Í¤¬ÅêÉ¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿º£Ç¯½é³«ºÅ¤Î¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¤À¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¬Â¼Ì÷¹¬¤é¡ØMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡Ù¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤ÎÌÏÍÍ¡Ë
¡¡¡ØMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡Ù¼ø¾Þ¼°¤òÁ°¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Ë²¬Â¼Ì÷¹¬¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¢Omoinotake¤é¹ë²Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë