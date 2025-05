±Ñ¸ì¤Ç¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È°ã¤Ã¤¿¡×¤Ï²¿¤Æ¸À¤¦¡© ´üÂÔ³°¤ì¤À¤Ã¤¿»þ¤Ë»È¤¨¤ë±Ñ¸ìÉ½¸½

人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」(毎週金曜更新)では、初心者でも覚えやすい簡単フレーズながら確実に伝わる英会話を提案しています。

美味しいとおすすめされたレストランに行ったけれど「別にたいしたことなかった」、評判のいい話題の映画を観たけれど「少し期待外れだった」など、期待していたことが実際には満たされず、がっかりした経験のある人は多いと思います。今回は、この「期待外れだった」ときに役立つ英語表現を解説します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ! 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「期待外れだった」の英語表現

思っていたのと違っていたり、ちょっとガッカリしたとき、英語でどう表現すればいいのでしょうか?ネガティブになりすぎず、やんわりと「期待外れだった」と伝えられるフレーズを紹介します。

【1】Not exactly what I imagined. 「思っていたのとちょっと違った」

【解説】こちらは一般的に使われる言い方です。直訳すると「まさに想像していたものではなかった」となり、やんわりとした否定になります。「The movie was not exactly what I imagined.(その映画、思っていたのとちょっと違ったな)」などのように使います。

【2】I was kind of hoping for more. 「もう少し期待してたんだけどな」

【解説】「kind of」を入れることで、柔らかく控えめな印象になります。相手に「期待していたけど、ちょっと物足りなかった」とやんわり伝えたいときに使えます。「kind of」はカジュアルな場では「kinda」と短く言うことも。

【3】It didn’t live up to the hype. 「期待ほどではなかった」

【解説】「hype」は宣伝や評判という意味があり、それに「応える=live up to」ことができなかった、という表現です。話題の映画や商品などに対して、よく使われます。友達同士の日常会話で耳にするひと言です。

今週はここまで。mamiさん監修「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」は毎週金曜日に更新!

英語で「イライラする」は何て言う? 腹が立っている時に使える英語表現