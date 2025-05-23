STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

ËÌ³¤Æ»¡¦ÀéºÐ·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯5·î22Æü¡¢ÀéºÐ»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê84¡Ë¤òDVËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃË¤Ï¡¢»¥ËÚÃÏÊýºÛÈ½½ê¤«¤éDVËÉ»ßË¡¤Ë´ð¤Å¤¯¡¢ÊÝ¸îÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢3·î30Æü¤«¤é5·î20Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ºÊ¤Ë100²ó°Ê¾å¥áー¥ë¤òÁ÷¤êÉÕ¤±¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÃË¤Ï3·î11Æü¡¢»¥ËÚÃÏÊýºÛÈ½½ê¤«¤é¡¢ºÊ¤Ø¤ÎÉÕ¤­¤Þ¤È¤¤¤Ê¤É¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëÊÝ¸îÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ºÊ¤ÏDV¤«¤é¤ÎÈëÆ¿ÈòÆñÃæ¤ÇÃË¤È¤ÏÊÌµïÃæ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÃË¤ÏºÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÅÅ»Ò¥áー¥ë¤ò3·î30Æü¤«¤é5·î20Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢100¿ô½½²óÁ÷¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

5·î20Æü¡¢ºÊ¤¬·Ù»¡½ð¤ËÁêÃÌ¤·¡¢Èï³²¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖºÊ¤ËÁá¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£