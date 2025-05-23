¡Ö¤â¤·¤â¤·¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤º¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â...¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¤â¤·¤â¤·¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡Ö¤â¤·¤â¤·¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
1890Ç¯º¢¤«¤é½é¤á¤Æ»È¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¿½¤¹¿½¤¹¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
ÆüËÜ¤ÇÅÅÏÃ¤¬³«ÄÌ¤µ¤ì¤¿1890Ç¯¡ÊÌÀ¼£23Ç¯¡Ëº¢¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Î¤è¤¦¤ËÄ¾ÀÜÁê¼ê¤ËÅÅÏÃ¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÅÏÃ¸ò´¹¼ê¤ò²ð¤·¼è¤ê¼¡¤¤¤Ç¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀµ»þÂå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼è¤ê¼¡¤®Àè¤ÎÁê¼ê¤Ë¼ºÎé¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡Ö¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡¢¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤«¤é¸½Âå¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤¤·îÆü¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹➡¿½¤¹¿½¤¹➡¤â¤·¤â¤·¡×¤Ø¤È¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¥¿¥¤¥à¥º¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô