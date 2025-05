ミッキーマウスのスクリーンデビュー100周年に向けた新プロジェクトが日本からスタート!

King & Princeがミッキー&フレンズと夢の共演を果たした新曲『What We Got 〜奇跡はきみと〜』が、2025年5月23日よりデジタルリリースされ、同日にShort MVも公開されました☆

ディズニー『What We Got 〜奇跡はきみと〜』

価格:デジタル配信限定

発売日:2025年5月23日(金)

販売場所:主要音楽配信サービス、ミュージックビデオはYouTubeなどで公開

永遠のエンターテイナー「ミッキーマウス」は2028年にスクリーンデビュー100周年を迎えます。

これに先駆けて、日本から世界へ発信する新たな挑戦が始まりました。

『ミッキーマウス・マーチ』に続くミッキーの新たなオフィシャルテーマソングとして誕生したのが、『What We Got 〜奇跡はきみと〜』です。

2016年に発表された『What We Got(Mickey’s Birthday Song)』をベースに、King & Princeとのコラボレーションにより、日本語詞とオリジナルアレンジが施されました。

友情と希望をテーマにした本楽曲は、「いつかきっと思い出す Moment まぶしくって空も飛べるくらい」から始まり、「What We Got 明日の向こう」「なにがあったってそうさ Always Friends」「きみの笑顔で 僕は僕を好きになれるんだ」と続き、大切な人とのつながりを感じられる楽曲となっています☆

出演者コメント

永瀬廉さんは、歌詞制作の想いを次のように語りました。

“これからも一緒に素敵な魔法や奇跡を起こしていこう!”と、ミッキーが横で一緒に語りかけてくれるようなイメージで考えました。

また、MVのコンセプトについて目を輝かせながら次のようにコメントしました。

ずっと小さい頃から友だちだったけど、MVの世界の中でもミッキーたちとの友情を育んでいく…というのがMVのコンセプトになっています!

King & Princeとしても新しいですし、僕たちのファンの方が見ても、新しいパフォーマンスになっているんじゃないかなと思います。

郄橋海人さんは、歌詞の世界観に込めた想いをやさしく語りました。

身近に感じられるような世界観でありながら、ファンタジックな言葉も使うことで、ミッキーならではのハッピーで魔法がかかるような世界観も表現しています。

そして、一緒に過ごす時間は奇跡の積み重ねだよね、というメッセージも込めています。

ミュージックビデオについて、ファンへの期待を込めて次のように述べました。

オマージュがたくさん詰まっているので、ミッキーが好きな人たちも、“うわー!”と思ってくれるんじゃないかなと期待しています。

そして、僕自身も踊っていてすごく楽しいです。

毎回ちょっとずつ自分の中でニュアンスを変えて踊ってみたりもして、楽しんでいます。

子どもから人生のベテランの方まで、誰でも踊れるような曲と振り付けになっていると思います!

踊っていてすごく楽しい!

振付を担当したNOPPO(s**t kingz)さんは、制作の意図を次のように明かしました。

みんなで楽しく踊り、未来に向かっていこう!をテーマに作りました!

自分の中のミッキーとKing & Princeは、応援してくれるみんなを誰1人置いていかずにハッピーな気持ちにしてくれるというイメージがあります。

メンバー全員で足並み揃えて歩くダンスだったり、魔法をかけて皆んなで一緒にダンスしたり、〈誰でも〉楽しめるダンスを意識して制作させて頂きました。

ミッキー&フレンズとKing & Princeが共演するMVは「ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ」のテーマを反映し、渋谷の街での出会いと音楽を通じた絆を描いています。

MVには“隠れミッキー”や“イースターエッグ”も多数登場し、ファンにはたまらない仕掛けも満載です☆

ディズニー本社も「ハッピーなアレンジが素晴らしく、誰もが笑顔になれる楽曲」と絶賛し、ミッキーとKing & Princeの“お互いを尊重しながらも自分らしくいること”というテーマが世界中にポジティブなエネルギーを届けます。

本楽曲のフルバージョンMVは2025年夏に公開予定です。

