23日午前6時28分ごろ、北海道で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は浦河沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、北海道の浦河町と様似町です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□北海道

浦河町 様似町

■震度3

□北海道

えりも町 新ひだか町 幕別町

浦幌町 十勝大樹町 広尾町

釧路市

■震度2

□北海道

新冠町 帯広市 音更町

十勝清水町 芽室町 十勝池田町

豊頃町 本別町 中札内村

更別村 釧路町 標茶町

白糠町 札幌東区 千歳市

北広島市 函館市 南幌町

白老町 厚真町 安平町

むかわ町 平取町 鹿追町

新得町 標津町 別海町



□青森県

八戸市 野辺地町 七戸町

おいらせ町 五戸町 青森南部町

階上町 むつ市 東通村



□岩手県

盛岡市

■震度1

□北海道

士幌町 厚岸町 浜中町

鶴居村 札幌北区 札幌白石区

札幌厚別区 札幌手稲区 札幌清田区

江別市 恵庭市 鹿部町

渡島森町 岩見沢市 美唄市

三笠市 由仁町 長沼町

月形町 室蘭市 苫小牧市

登別市 日高地方日高町 上士幌町

足寄町 中標津町 羅臼町

石狩市 当別町 新篠津村

木古内町 小樽市 余市町

南富良野町 占冠村 美幌町

小清水町 北見市 置戸町

胆振伊達市 弟子屈町 根室市



□青森県

十和田市 三沢市 六戸町

横浜町 東北町 六ヶ所村

三戸町 大間町 風間浦村

青森市 つがる市 平内町

蓬田村 外ヶ浜町 藤崎町

田舎館村



□岩手県

二戸市 八幡平市 矢巾町

軽米町 宮古市 久慈市

岩手洋野町 花巻市 遠野市



□宮城県

登米市



□山形県

庄内町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。