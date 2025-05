King & Princeが歌う、ミッキーマウスのテーマソング「What We Got ～奇跡はきみと～」MV解禁！舞台は渋谷

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「ハッピーなアレンジが素晴らしく、誰もが笑顔になれる楽曲。ポジティブなエネルギーがミッキーのテーマソングにふさわしい」(ディズニー)

King & Princeが歌う、ミッキーマウスのあらたなオフィシャルテーマソング「What We Got ~奇跡はきみと~」が、5月23日に配信スタート。併せてMV Short Clipが解禁された。

2028年にスクリーンデビュー100周年を迎える、永遠のエンターテイナー、ミッキーマウス。これに先駆けてワクワクに満ちたあらたな挑戦がここ日本から始まる。

日本人なら誰もが一度は口ずさんだことのある「ミッキーマウス・マーチ」に続く、ミッキーのあらたなオフィシャルテーマソング「What We Got ~奇跡はきみと~」。2016年に発表されたディズニーソング「What We Got (Mickey‘s Birthday Song)」をベースに、ミッキーのベストフレンド、King & Princeとのコラボレーションにより、音楽にはオリジナルアレンジが加わり、King & Prince自身が手掛けた日本語訳詞で、自分らしく大切な人を想う友情ソングとなっている。

そして、このたび楽曲の配信リリースを記念し、ミッキー&フレンズとKing & Princeが共演する「What We Got ~奇跡はきみと~」MV Short Clipが解禁。日本人アーティストとして初めてアニメーションのミッキー&フレンズとKing & Princeが共演したこのMVの制作には、ディズニーと一緒にKing & Princeも企画から参加し、彼らが子どもの頃から親しんできたミッキーへの愛情が詰めこまれている。

ミッキーマウスのスクリーンデビュー100周年に向けたキックオフとしてディズニーがグローバルで展開している超大型プロジェクト『ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ』から生まれた、奇跡のコラボレーション。

King & Princeが日本語訳詞を手がけた楽曲は、“いつかきっと思い出すMoment まぶしくって空も飛べるくらい”と希望に満ちた歌詞でスタートし、“青空に描く Starlight 目と目が合って 口笛を吹いて”と、たしかな絆を感じられる歌詞とともにメロディは進んでいく。

そしてサビでは、“What We Got 明日の向こう” “なにがあったってそうさAlways Friends” “きみの笑顔で 僕は僕を好きになれるんだ”といったように、楽曲を聴いたすべての人が、大切な人との繋がりをあらためて感じることができる、あたたかさが詰め込まれている。

歌詞について、永瀬廉は「“これからも一緒に素敵な魔法や奇跡を起こしていこう!”と、ミッキーが横で一緒に語りかけてくれるようなイメージで考えました」と丁寧に解説。

そして高橋海人(「高」は、はしごだかが正式表記)は、「身近に感じられるような世界観でありながら、ファンタジックな言葉も使うことで、ミッキーならではのハッピーで魔法がかかるような世界観も表現しています。そして、一緒に過ごす時間は奇跡の積み重ねだよね、というメッセージも込めています」と想いを優しく紡いだ。

ふとした出会いが大切な絆になる――そんな身近な奇跡を歌い、みんなに笑顔を届ける「What We Got ~奇跡はきみと~」。King & Princeならではワクワクやキラキラを詰め込んだ音のアレンジが加わり、歌詞の一節のとおり、この楽曲は「世界の端まで照らす」ディズニーソングとなるに違いない。

■渋谷を舞台にミッキー&フレンズとKing & Princeが夢の共演!

日本人アーティストとして初! アニメーションのミッキー&フレンズとKing & Princeが共演したMVでは『ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ』のテーマである“ミッキーたちと、私たちが日常を共に過ごす”を、ポップカルチャーの発信地・渋谷を舞台に表現。

心弾むポップなリズムが鳴り響くなか、King & Princeが渋谷の街を歩いていると、ミッキーとレコードショップで出会うところからMVは始まる。音楽について話が弾む彼らは街へ繰り出し、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィーと合流。そして、“仲間と過ごす楽しい時間”を表現した、軽快なダンスをみんなでエンジョイする。

観ている側も思わず踊り出したくなるような、ポジティブで弾けるエネルギーで溢れるMVについて、永瀬は、「ずっと小さい頃から友だちだったけど、MVの世界の中でもミッキーたちとの友情を育んでいく…というのがMVのコンセプトになっています! King & Princeとしても新しいですし、僕たちのファンの方が観ても、新しいパフォーマンスになっているんじゃないかなと思います」と目を輝かせる。

そして、高橋も、「オマージュがたくさん詰まっているので、ミッキーが好きな人たちも、“うわー!”と思ってくれるんじゃないかなと期待しています。そして、僕自身も踊っていてすごく楽しいです。毎回ちょっとずつ自分の中でニュアンスを変えて踊ってみたりもして、楽しんでいます。子どもから人生のベテランの方まで、誰でも踊れるような曲と振り付けになっていると思います!」とワクワク。

映像内には、隠れミッキーや楽しいイースターエッグがいくつも隠されており、それを宝探しのように見つけ出す楽しみ方もできるMVとなっている。

振り付けを担当したNOPPO(s**t kingz)は、「みんなで楽しく踊り、未来に向かっていこう! をテーマに作りました! 自分の中のミッキーとKing & Princeは、応援してくれるみんなを誰ひとり置いていかずにハッピーな気持ちにしてくれるというイメージがあります。メンバー全員で足並み揃えて歩くダンスだったり、魔法をかけて皆んなで一緒にダンスしたり、<誰でも>楽しめるダンスを意識して制作させて頂きました」とダンスに込めた熱い想いを語った。

「ハッピーなアレンジが素晴らしく、誰もが笑顔になれる楽曲。ポジティブなエネルギーがミッキーのテーマソングにふさわしい」とディズニーのアメリカ本社も絶賛した、世界で初めて日本人アーティストと一緒に制作したミッキーのオフィシャルテーマソング。

King & Princeとミッキーの共通点、“お互いを尊重しながらも自分らしくいること”をテーマにあらたに生まれ変わったこのディズニーソングが、日本中そして世界中をポジティブなエネルギーで包み込む。

