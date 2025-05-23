世界初の万博音楽生番組「音道楽ＥＸＰＯ」ふるっぱーの演出にＭＣ村上信五が期待…スポーツ報知で近日詳報
読売テレビは２３日、世界で初めて大阪・関西万博の会場から生放送する音楽番組「Ｄａｉｗａ Ｈｏｕｓｅ Ｓｐｅｃｉａｌ 音道楽ＥＸＰＯ」（３１日・後３時）に出演するアーティスト情報の第２弾をリリースした（五十音順、時間帯は午後）。
★ＩＮＩ「ＦＡＮＦＡＲＥ」（３時台）、「Ｐａｒｔｙ Ｇｏｅｓ Ｏｎ」（４時台）※「世界一“ＫＡＷＡＩＩ”コラボメドレー」
★アイナ・ジ・エンド「花無双」（４時台）
★ＮＭＢ４８「チューストライク」（４時台）
★関西ジュニア「勇気１００％」（４時台）※「世界で大人気！アニソンメドレー」
★工藤静香「嵐の素顔」（３時台）※ＮｉｚｉＵ ＭＡＫＯ・ＮＩＮＡとコラボ歌唱、「慟哭」（４時台）
★コブクロ「この地球（ほし）の続きを」（３時台）、「ＹＥＬＬ〜エール〜」（４時台）
★Ｔ．Ｍ．Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ／西川貴教「ＦＲＥＥＤＯＭ」「ＨＯＴ ＬＩＭＩＴ」ＳＰメドレー（３時台）
★ＮｉｚｉＵ「ＬＯＶＥ ＬＩＮＥ ―Ｊａｐａｎｅｓｅ ｖｅｒ．―」（３時台）
★ＮＥＷＳ「チャンカパーナ」（３時台）、「Ｇｅｔ Ｗｉｌｄ」（４時台）※「世界で大人気！アニソンメドレー」
★ＢＥ：ＦＩＲＳＴ「ＧＲＩＴ」（３時台）
★ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ「Ｃｈｏｏ Ｃｈｏｏ ＴＲＡＩＮ」「Ｇｏｔ Ｂｏｏｓｔ？」ＳＰメドレー（３時台）
★ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ「かがみ」（４時台）※「世界一“ＫＡＷＡＩＩ”コラボメドレー」
★松本梨香「めざせポケモンマスター」（４時台）※「世界で大人気！アニソンメドレー」
ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲは、世界の“ＫＡＷＡＩＩ”民族衣装を身につけてパフォーマンス。番組ＭＣのＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ・村上信五も「“ザ・万博”のいいとこどりな演出。コンセプトがメチャメチャいい」と期待している。
その村上が番組の見どころを語る独占インタビューは、スポーツ報知の紙面で近日中に掲載予定。
【放送日時】５月３１日・後３〜５時（３〜４時は全国ネット、４〜５時は以下の地域＝読売テレビ、札幌テレビ、青森放送、テレビ岩手、ミヤギテレビ、山梨放送、静岡第一テレビ、中京テレビ、広島テレビ、四国放送、福岡放送）
【出演】番組ＭＣ・村上信五（ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ）、進行・佐藤佳奈アナウンサー、ＥＸＰＯリポーター・エルフ（荒川・はる）