¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡ÅÄÅèº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È6¼ºÅÀ¤Ç2°ÌÉâ¾å¤Ê¤é¤º¡¡ÀîÀ¥¤È»³ºê¤Ï2·³ºÆÄ´À°¤Ø
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹£±¡Ý£¹¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯5·î22Æü¡¡µþ¥»¥éD¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏÂçÇÔ¤òµÊ¤·¡¢Ï¢¾¡¤¬3¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥ÆÀïÄÌ»»10¾¡5ÇÔ¡¢Á°²ó4·î30Æü¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï2°ÂÂÇ´°Éõ¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿ÀèÈ¯¤ÎÅÄÅè¤¬¡¢º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î6¼ºÅÀ¡£¡Ö²¿¤È¤«ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÇ´¤ê¶¯¤¯Åê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ§¤óÄ¥¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²ù¤·¤¤¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡4²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀÅêµå¤â¡¢5²ó2»à¤«¤é2Ï¢ÂÇ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£6²ó¤â2»à¤«¤é2¼ÔÏ¢Â³¤Ç»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢ÃÓÅÄ¤Ëº¸Íã¤Ø¤Î3¥é¥ó¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤Ê¤ÉÇ´¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´ßÅÄ´ÆÆÄ¤â¡Ö¥Æ¥ó¥ÝÅª¤Ë¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£³«Ëë¤«¤é6Ï¢¾¡Ãæ¤À¤Ã¤¿¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨½é¹õÀ±¤ò¸¥¾å¡£À¾Éð¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð2°ÌÉâ¾å¤Î¹¥µ¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤âÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢6²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÅÄÅè¤òµß±ç¤â¡¢2Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿ÀîÀ¥¤È¡¢7²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆÃÓÅÄ¤Ë2¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·¤¿»³ºê¤Î2·³ºÆÄ´À°¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£