ºÄÌ³»Ä¹â¤Î£Ç£Ä£ÐÈæ¤ò¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î¿å½à¤Ë°ú¤²¼¤²¡ÄÀ®Ä¹¤ÈºâÀ¯·òÁ´²½Î¾Î©¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÄó¸ÀÁÇ°Æ
¡¡¹ñ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÈºâÀ¯·òÁ´²½¤ÎÎ¾Î©¤Ë¸þ¤±¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÄó¸À¤ÎÁÇ°Æ¤¬£²£²Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñ¡¦ÃÏÊý¤ÎºÄÌ³»Ä¹â¤Î¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡ËÈæ¤ò¡¢µð³Û¤ÎºâÀ¯½ÐÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î¿å½à¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜ¤¬£¶·î¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¡Ö·ÐºÑºâÀ¯±¿±Ä¤È²þ³×¤Î´ðËÜÊý¿Ë¡Ê¹üÂÀ¤ÎÊý¿Ë¡Ë¡×¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡Äó¸À°Æ¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑ¡¦ºâÀ¯¤¬°²½¤¹¤ë¤È¹ñºÄ¤¬³Ê²¼¤²¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¶ä¹Ô¤ÎÂß½Ð³Û¤Ê¤É¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö´ë¶È·Ð±Ä¤ËÂç¤¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¹ñ¤ÈÃÏÊý¤Î´ðÁÃÅªºâÀ¯¼ý»Ù¡Ê¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡á£Ð£Â¡Ë¤Î¹õ»ú²½¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹õ»ú²½¤ÎÌÜÉ¸»þ´ü¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ºòÇ¯¤Î¹üÂÀ¤ÎÊý¿Ë¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¡×¤«¤é¡¢£²£µ¡Á£²£¶Ç¯ÅÙ¤Î¡Ö²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÁá´ü¡×¤Ë¸åÂà¤µ¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ö·ÐºÑ¤¢¤Ã¤Æ¤ÎºâÀ¯¡×¤È¤¤¤¦Êý¸þÀ¤ò·ø»ý¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀµ¤·¤¿¡££Ð£Â¤Î¹õ»úÉý¤¬°ìÄê¿å½à¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢¡ÖÀ¯ºö¤Î³È½¼¤òÄÌ¤¸¤¿·ÐºÑ¼Ò²ñ¤Ø¤Î´Ô¸µ¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òµá¤á¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¥ë¡¼¥ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÌòÀ¤Âå¤Î¿Í¸ý¸º¾¯¤ä¡¢¸ÛÍÑµ¬À©¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÆ¯¤¼êÉÔÂ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤·¡¢À®Ä¹Åê»ñ¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê³×¿·¡Ë¤ÎÂ¥¿Ê¤ÈÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤À¤È¤·¤¿¡£¡Ö¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È·¿¤«¤éÀ®Ä¹·¿·ÐºÑ¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ëºÇ½ÅÍ×¶ÉÌÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ç¥Õ¥ì¤«¤é¤Î´°Á´Ã¦µÑ¤ò³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Äó¸À¤Ï¡¢ºâÀ¯ºÆ·úÇÉ¤ÈÀÑ¶ËºâÀ¯ÇÉ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¤È¤â¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¼«Ì±ÅÞºâÀ¯²þ³×¸¡Æ¤ËÜÉô¤¬¡¢£´·î¤«¤éÆâÍÆ¤òµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£