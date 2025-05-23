¹Åç¶õ¹Á¤ÇANAµ¡¤¬¡ÈÁö¹Ô¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢¡É¤Ë¸í¿ÊÆþ¡¡µ¡ÂÎ¤ò°ìÉôÂ»½ý¤·Áö¹ÔÉÔÇ½¤Ë¡¡¤±¤¬¿Í¤Ê¤·
¤¤Î¤¦Ìë¡¢¹Åç¶õ¹Á¤ÇÁ´Æü¶õµ¡¤¬ÃåÎ¦¸å¤Ë¸í¤Ã¤Æ¹©»ö¶è´Ö¤Ë¿ÊÆþ¤·¡¢Áö¹ÔÉÔÇ½¤È¤Ê¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÌë¡¢¹Åç¶õ¹Á¤Î¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿±ÇÁü¤Ç¤¹¡£Í¶Æ³Ï©¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿Á´Æü¶õµ¡¤¬¡¢ÆÍÁ³Ää»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹Åç¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÈÁ´Æü¶õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å9»þ¤´¤í¡¢¿·ÀéºÐÈ¯¡¢¹Åç¹Ô¤¤ÎANA1272ÊØ¤¬ÃåÎ¦¸å¡¢Í¶Æ³Ï©¤òÁö¹ÔÃæ¤Ë¹©»ö¶è´Ö¤Ë¿ÊÆþ¤·¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½¤ÎÂæºÂ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÄä»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¡ÂÎ¤ò°ìÉôÂ»½ý¤·¡¢Áö¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¡¢¾èµÒ126¿ÍÁ´°÷¤¬²ÄÆ°¼°¤Î¥¿¥é¥Ã¥×¤Ç¹ß¤ê¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾èÌ³°÷¤ò´Þ¤á¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¾èµÒ
¡ÖÃåÎ¦¸å¡¢Áö¹ÔÃæ¤ËµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¡£¡Ø²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È¾×·â¤¬¡×
¡Ö¡ÊCA¤¬¡ËÁö¹Ô¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤ê¡¢Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡×
¤¤ç¤¦¹Åç¶õ¹Á¤òÈ¯Ãå¤¹¤ëÊØ¤Î±¿¹Ò¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£