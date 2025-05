マクドナルドに、唐辛子の爽やかな辛みとガーリックやオニオンの旨みが後を引く「スパイシーチキンマックナゲット」が登場。

また、夕方5時からの夜マック限定で2種のナゲットがおトクに楽しめる「食べくらべポテナゲ大・特大」が期間限定で販売されます。

さらに、「スパイシーチキンマックナゲット」のおいしさをより引き立たせる期間限定の新ソース「サワークリームペッパーソース」と「ホットハラペーニョマヨソース」もラインナップ☆

マクドナルド「スパイシーチキンマックナゲット」

価格:290円(税込)〜

販売期間:2025年5月28日(水)〜7月上旬(予定)

販売時間:全営業時間帯

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

2018年の初登場以来、真っ赤な色と刺激的な辛さが人気の「スパイシーチキンマックナゲット」が2025年も期間限定で登場!

唐辛子の辛みとガーリックやオニオンの旨みで、後をひくおいしさがたまらない、スパイシーなチキンマックナゲットです。

使用されているのは、チキンの旨みを一層引き立てる、ホワイトペッパーとブラックペッパー。

夏の定番として絶大な人気を誇る期間限定サイドメニューです☆

※辛味が苦手な方やお子さんは注意ください

サワークリームペッパーソース/ホットハラペーニョマヨソース

価格:40円(税込)〜

※単品での販売のほか、バリューセットのサイドメニューとしても選べます

※「スパイシーチキンマックナゲット」「チキンマックナゲット」5ピースに好きなソース1個付き、「チキンマックナゲット」15ピースは好きなソース3個付きです

※「スパイシーチキンマックナゲット」15ピースの販売は実施されません

※追加のソースは、5ピースは2個目から、15ピースは4個目から単品購入可能です

※期間限定ソースはなくなり次第終了となります。

販売時間:全営業時間帯

「スパイシーチキンマックナゲット」のおいしさをより引き立たせる、期間限定の新ソースも合わせて登場。

ラインナップは「サワークリームペッパーソース」と「ホットハラペーニョマヨソース」の2種類です。

サワークリームペッパーソース

まろやかでクリーミーなサワークリームに、オニオン、ガーリックの旨みを加え、粗挽きブラックペッパーでキレのある味わいに仕上げた、パセリで彩りを添えた「サワークリームペッパーソース」

サワークリームの爽やかさと、ガーリックのやみつき感のある味わいが、チキンマックナゲットにも相性抜群のソースです。

ホットハラペーニョマヨソース

爽やかなハラペーニョの辛みと、刺激的な唐辛子の辛みを組み合わせ、スパイシーなマヨソースに仕上げた「ホットハラペーニョマヨソース」

トマトやオニオンの旨みと、やみつき感のある辛みが、チキンマックナゲットのおいしさを引き立てる旨辛な味わいのソースです。

※辛味が苦手な方やお子さんは注意ください

夜マック限定「食べくらべポテナゲ大/食べくらべポテナゲ特大」

販売時間:夕方5時〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)

今しかできないおトクな食べくらべセットとして、夕方5時から販売する夜マック限定で「食べくらべポテナゲ大」と「食べくらべポテナゲ特大」も期間限定で登場。

マックフライポテトと2種のナゲットの食べくらべを楽しめます。

食べくらべポテナゲ大

価格:620円(税込)〜

※好きなナゲットソース2個付き

チキンマックナゲットとスパイシーチキンマックナゲットの食べくらべを楽しめる「食べくらべポテナゲ大」

マックフライポテト(L)×1 個、チキンマックナゲット5ピースに期間限定のスパイシーチキンマックナゲット5ピースが入ったセットが、単品での合計価格と比べて340円以上お得に味わえます。

食べくらべポテナゲ特大

価格:980円(税込)〜

※好きなナゲットソース2個付き

マックフライポテト(L)×2 個、チキンマックナゲット10ピースに期間限定のスパイシーチキンマックナゲット5ピースが入った「食べくらべポテナゲ特大」

単品での合計価格と比べて650円以上お得にチキンマックナゲットとスパイシーチキンマックナゲットの食べくらべが楽しめます。

新TVCM:スパイシーチキンマックナゲット 「大人はつらいよ 初夏」篇

放送開始日:2025年5月27日(火)

放映エリア:全国(一部地域を除く)

新TVCMでは、前回に引き続き“令和の寅さん”としてナイツ塙宣之さんが登場。

さらに今回は新たに、相方・土屋伸之さんがお客さん役として出演されます。

コンビならではの軽妙なやりとりとユーモアあふれる掛け合いで、じめじめとした梅雨の季節に元気と笑顔を届けます。

TVCMは、カラッと爽快なスパイシーチキンマックナゲットに合わせ、「カラっと元気出せよ!」というメッセージを込めており、大人たちを鼓舞する内容に仕上げられています。

真っ赤な色と刺激的で爽やかな辛さが特長の人気サイドメニューが2025年も期間限定で登場。

マクドナルドにて2025年5月28日より販売される「スパイシーチキンマックナゲット」の紹介でした☆

