¡Öµ¤Ê¬¾å¤²¤Æ¤³¡¼¡ª¡×¡¡°¤Éô»í¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤òÈäÏª¡ª¡¡¾ö¤Î¾å¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë6Ëü¤¤¤¤¤Í
½÷»Ò½ÀÆ»52Ôµé¤Î°¤Éô»í¤¬¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¾Ð´é¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Î°¤Éô¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ö¤Î¾å¤Ç¸«¤»¤ë±Ô¤¤´ãº¹¤·¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡£¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡Öµ¤Ê¬¾å¤²¤Æ¤³¡¼¡ª¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢½ÀÆ»³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÁÇ´é¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ì¥Î»¤µ¤ì¤¿¡£
°¤Éô¤Ïº£Ç¯2·î¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡¦¥Ð¥¯¡¼Âç²ñ¤ÇÁ´»î¹ç°ìËÜ¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿°µ´¬¤Î½ÀÆ»¤ËÂ³¤¡¢4·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁªÈ´ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢¤Ç¤âÍ¥¾¡¡£6·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÆüËÜÂåÉ½¤ËÆâÄê¤·¡¢28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ»ë³¦ÎÉ¹¥¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê°¤Éô¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëÀ¤³¦½ÀÆ»Áª¼ê¸¢¤Ï¡¢6·î13Æü¤«¤é20Æü¤Þ¤Ç¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¦¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£°¤Éô¤ÏÂç²ñ2ÆüÌÜ¤Î14Æü¤ËÅÐ¾ìÍ½Äê¤Ç¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¡£·»¡¦°ìÆó»°¤È¶¦¤Ë¡È·»Ëå¶â¡É¤òÌÜ»Ø¤¹Ä©Àï¤¬¤Þ¤¿»Ï¤Þ¤ë¡£