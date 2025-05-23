¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡×¤Çà´°àú¾¯½÷á¹¥±é¡¢19ºÐ½÷Í¥¤ÎÂç¿Í¤Ó¤¿¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë³®Àû!!¡×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤á¤ÊÈýÌÓ¤¬»÷¹ç¤¦¡×
¿åÀî¤¢¤µ¤ß¤ÎÃæ³Ø»þÂå¤ò±é¤¸ÏÃÂê
¡¡2023Ç¯¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡×¤Ç½÷Í¥¤Î¿åÀî¤¢¤µ¤ß±é¤¸¤ë±§Ìî¿¿Î¤¤ÎÃæ³Ø»þÂå¤ò±é¤¸¤¿19ºÐ¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÊ¡²¬¸ø±éÀé°¬³Ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È17¡¢18Æü¤ËÊ¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ¡Ö¥¨¥É¥â¥ó¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âí¼·³¤(Ê¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»Ô½Ð¿È)¡£¡Ö¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢½éÉñÂæ¤ÇÃÏ¸µÊ¡²¬¤Ç¤Î½é¤ª»Å»ö¤ò¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ê¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤óŽ¥¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÊ¡²¬Àé°¬³Ú¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÆü¤Ë¡¢Î¾¿Æ¤ËÄ¾ÀÜ´Ñ¤Æ¤â¤é¤¨¤ëµ¡²ñ¤òºî¤ì¤¿¤³¤È¡£10ÂåºÇ¸å¤ÎºÐ¤Ç³ð¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤Æ¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÛ¤¤¤òÄ¹Ê¸¤ÇÄÖ¤ê¡¢²ÈÂ²¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÂ£¤é¤ì¤¿¡Ö¼·³¤½éÉñÂæ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Í!!¡×¤È¥×¥ì¡¼¥È¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¥±¡¼¥¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ½éÆü¤Ë¤Ï²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëÂç¿Í¤Ó¤¿¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë³®Àû¸ø±é¡ª¡ª¡×¡Ö¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤á¤ÊÈýÌÓ¤¬»÷¹ç¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡×¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦¶áÆ£ËãÈþ¤ÈÆ±³ØÇ¯¤Ç¡¢³ØÇ¯¥È¥Ã¥×¤ÎÀ®ÀÓ¤ÎÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£
¡¡