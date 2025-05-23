´Ú¹ñ¸¡»¡¤¬Åý°ì¶µ²ñ¡¦´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤ò½Ð¹ñ¶Ø»ß
´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÉ×¿Í¤¬µìÅý°ì¶µ²ñ¤Î¸µ´´Éô¤«¤éÂ£¤êÊª¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µ¿ÏÇ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¸¡»¡¤ÏµìÅý°ì¶µ²ñ¤Î´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤ò½Ð¹ñ¶Ø»ß¤Ë¤·¤¿¤È´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½Ð¹ñ¶Ø»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤Î´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤Ç¤¹¡£
Á¼ÃÖ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢µ¿ÏÇ¤ÎÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¥½¥¦¥ëÆîÉôÃÏ¸¡¤Ç¡¢¸¡»¡¤Ï´ÚÁíºÛ¤ÎÎ©·ï¤Î²ÄÇ½À¤âÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¡»¡¤¬ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎºÊ¡¦¶â·ú´õ»á¤¬µìÅý°ì¶µ²ñ¤Î¸µ´´Éô¤«¤é¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ä¥«¥Ð¥ó¤Ê¤É¤òÉÔÀµ¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¸¡»¡¤Ï¡¢µìÅý°ì¶µ²ñÂ¦¤¬¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢»ö¶È¤Ë´ØÏ¢¤·¤ÆODA¡áÀ¯ÉÜ³«È¯±ç½õ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢Õú»áÉ×ºÊ¤ËÊØµ¹¤ò¿Þ¤ë¤è¤¦°ÍÍê¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢ÀÁÂ÷¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂ£¤êÊª¤äÊØµ¹¤ò¤Ï¤«¤ë¤è¤¦°ÍÍê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¡»¡¤Ï´ÚÁíºÛ¤Î»Ø¼¨¤äÌÛÇ§¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¤È´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£