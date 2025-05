◆初開催「MUSIC AWARDS JAPAN」

【モデルプレス=2025/05/23】5月22日、ロームシアター京都にて音楽授賞式「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」Grand Ceremonyが開催。Mrs. GREEN APPLE、Creepy Nuts、藤井 風、YOASOBI、Snow Man、tuki.らが最優秀賞を受賞した。【一覧】音楽業界の主要5団体(日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会)が垣根を越えて設立した一般社団法人・カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会(CEIPA)による国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」。第1回となる2025年、表彰されるのは全部で62部門。約3000作品のエントリーから、音楽関係者・約5000人の投票により、それぞれの部門の最優秀作品を決定した。

◆「MUSIC AWARDS JAPAN」2日目発表/受賞曲・アーティスト一覧

22日のGrand Ceremonyでは主要6部門の最優秀賞発表のほか、AI、宇多田ヒカル、Awich、Creepy Nuts、ちゃんみな、藤井 風、Mrs. GREEN APPLE、YOASOBIによるスペシャル・パフォーマンスも。マスコミの総人数は150人に及んだ。【最優秀アルバム賞】藤井 風「LOVE ALL SERVE ALL」【最優秀アイドル賞】Snow Man【Top Global Hit from Japan】YOASOBI「アイドル」【最優秀ニュー・アーティスト賞】tuki.【MAJ Timeless Echo】矢沢永吉【ベスト・オブ・リスナーズチョイス:海外楽曲 powered by Spotify】Megan Thee Stallion「Neva Play(feat. RM of BTS)」【ベスト・オブ・リスナーズチョイス:国内楽曲 powered by Spotify】Number_i「GOAT」【カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: 演歌・歌謡曲 powered by DAM&JOYSOUND】天童よしみ「昭和かたぎ」【カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: J-Pop powered by DAM&JOYSOUND】Mrs. GREEN APPLE「ライラック」【クリエイター特別賞 Song of the Year for Creators presented by JASRAC】Ayase(YOASOBI)「アイドル」【リクエスト特別賞 推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN】Number_i【Korean Popular Music特別賞】SEVENTEEN「God of Music」【Chinese Popular Music特別賞】周深「少管我」【Thai Popular Music特別賞】Jeff Satur「ซ่อน(ไม่)หา(Ghost)」【Indonesian Popular Music特別賞 】Salma Salsabil「Bunga Hati」【Vietnamese Popular Music特別賞】Tùng Dương「Tái Sinh」【Philippine Popular Music特別賞】Lola Amour「Raining in Manila」【最優秀楽曲賞】Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」【最優秀アジア楽曲賞】aespa「Supernova」【最優秀国内ヒップホップ/ラップアーティスト賞】Creepy Nuts【最優秀アーティスト賞】Mrs. GREEN APPLE(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】