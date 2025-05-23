国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」2日目 ミセス・Snow Manら受賞【受賞曲・アーティスト一覧】
【モデルプレス＝2025/05/23】5月22日、ロームシアター京都にて音楽授賞式「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」Grand Ceremonyが開催。Mrs. GREEN APPLE、Creepy Nuts、藤井 風、YOASOBI、Snow Man、tuki.らが最優秀賞を受賞した。【一覧】
【写真】ミセス、ド派手衣装で登場
音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人・カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」。第1回となる2025年、表彰されるのは全部で62部門。約3000作品のエントリーから、音楽関係者・約5000人の投票により、それぞれの部門の最優秀作品を決定した。
22日のGrand Ceremonyでは主要6部門の最優秀賞発表のほか、AI、宇多田ヒカル、Awich、Creepy Nuts、ちゃんみな、藤井 風、Mrs. GREEN APPLE、YOASOBIによるスペシャル・パフォーマンスも。マスコミの総人数は150人に及んだ。
【最優秀アルバム賞】
藤井 風「LOVE ALL SERVE ALL」
【最優秀アイドル賞】
Snow Man
【Top Global Hit from Japan】
YOASOBI「アイドル」
【最優秀ニュー・アーティスト賞】
tuki.
【MAJ Timeless Echo】
矢沢永吉
【ベスト・オブ・リスナーズチョイス：海外楽曲 powered by Spotify】
Megan Thee Stallion「Neva Play（feat. RM of BTS）」
【ベスト・オブ・リスナーズチョイス：国内楽曲 powered by Spotify】
Number_i「GOAT」
【カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: 演歌・歌謡曲 powered by DAM＆JOYSOUND】
天童よしみ「昭和かたぎ」
【カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: J-Pop powered by DAM＆JOYSOUND】
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
【クリエイター特別賞 Song of the Year for Creators presented by JASRAC】
Ayase（YOASOBI）「アイドル」
【リクエスト特別賞 推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN】
Number_i
【Korean Popular Music特別賞】
SEVENTEEN「God of Music」
【Chinese Popular Music特別賞】
周深「少管我」
【Thai Popular Music特別賞】
Jeff Satur「ซ่อน(ไม่)หา（Ghost）」
【Indonesian Popular Music特別賞 】
Salma Salsabil「Bunga Hati」
【Vietnamese Popular Music特別賞】
Tùng Dương「Tái Sinh」
【Philippine Popular Music特別賞】
Lola Amour「Raining in Manila」
【最優秀楽曲賞】
Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」
【最優秀アジア楽曲賞】
aespa「Supernova」
【最優秀国内ヒップホップ／ラップアーティスト賞】
Creepy Nuts
【最優秀アーティスト賞】
Mrs. GREEN APPLE
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ミセス、ド派手衣装で登場
◆初開催「MUSIC AWARDS JAPAN」
音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人・カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」。第1回となる2025年、表彰されるのは全部で62部門。約3000作品のエントリーから、音楽関係者・約5000人の投票により、それぞれの部門の最優秀作品を決定した。
◆「MUSIC AWARDS JAPAN」2日目発表／受賞曲・アーティスト一覧
【最優秀アルバム賞】
藤井 風「LOVE ALL SERVE ALL」
【最優秀アイドル賞】
Snow Man
【Top Global Hit from Japan】
YOASOBI「アイドル」
【最優秀ニュー・アーティスト賞】
tuki.
【MAJ Timeless Echo】
矢沢永吉
【ベスト・オブ・リスナーズチョイス：海外楽曲 powered by Spotify】
Megan Thee Stallion「Neva Play（feat. RM of BTS）」
【ベスト・オブ・リスナーズチョイス：国内楽曲 powered by Spotify】
Number_i「GOAT」
【カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: 演歌・歌謡曲 powered by DAM＆JOYSOUND】
天童よしみ「昭和かたぎ」
【カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: J-Pop powered by DAM＆JOYSOUND】
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
【クリエイター特別賞 Song of the Year for Creators presented by JASRAC】
Ayase（YOASOBI）「アイドル」
【リクエスト特別賞 推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN】
Number_i
【Korean Popular Music特別賞】
SEVENTEEN「God of Music」
【Chinese Popular Music特別賞】
周深「少管我」
【Thai Popular Music特別賞】
Jeff Satur「ซ่อน(ไม่)หา（Ghost）」
【Indonesian Popular Music特別賞 】
Salma Salsabil「Bunga Hati」
【Vietnamese Popular Music特別賞】
Tùng Dương「Tái Sinh」
【Philippine Popular Music特別賞】
Lola Amour「Raining in Manila」
【最優秀楽曲賞】
Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」
【最優秀アジア楽曲賞】
aespa「Supernova」
【最優秀国内ヒップホップ／ラップアーティスト賞】
Creepy Nuts
【最優秀アーティスト賞】
Mrs. GREEN APPLE
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】