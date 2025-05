【MATSUKAZE mdl.2 拠点防衛仕様】 5月23日 再販 価格:22,000円

コトブキヤは、プラモデル「MATSUKAZE mdl.2 拠点防衛仕様」再販分を5月23日に発売する。価格は22,000円。

本商品は、同社のプラモデルシリーズ「アーマード・コア ヴァリアブル.インフィニティ.(V.I.)」より、タンク型機体「MATSUKAZE mdl.2 拠点防衛仕様」を立体化したもの。

新規造形となる頭部「SAKAKI mdl.1」と脚部「LeT-A-D09」はゲーム中同様の高密度感を忠実に再現しており、履帯パーツに軟質性のプラ素材を採用し、リアルな質感と組み立てやすさを両立。通常のプラ素材と同様に接着、塗装が可能となっている。

オートキャノン「AM/ACA-127」が2本付属し、砲身部は折り畳みギミックが再現されている。また、パーツ差し替えでSHOULDER UNIT使用時の形態が再現可能で、オーバード・ウェポンの接続に対応した専用アタッチメントが付属するほか、頭部、コア、腕部、脚部の各部位はゲーム中と同様に組み換えができる。

ボーナスパーツとして、「アーマード・コアV ヴァリアブル.インフィニティ.」シリーズ以外のコアパーツが接続可能になるアタッチメントパーツが付属する。

