£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½£Í£Æ¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤Îº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤òÈ¯É½¡¡¥¯¥é¥Ö£×ÇÕ¤Þ¤Ç¥ì¥¢¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¤Î£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï£²£²Æü¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½¤Î£³£¹ºÐ£Í£Æ¥ë¥«¡¦¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥¯¥é¥Ö¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡££¶·î£±£¸Æü¤Ë½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¥¯¥é¥Ö£×ÇÕ¡ÊÊÆ¹ñ¡¢£¶¡Á£··î¡Ë½ªÎ»¸å¤Þ¤Ç¡¢£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡£
¡¡£²£°£±£²Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤«¤é£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿»ÊÎáÅã¤Î¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤Ï¡¢£µ£¹£°»î¹ç£´£³ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡££¶ÅÙ¤Î²¤½££Ã£Ì¥¿¥¤¥È¥ë¡¢£´ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥¬À©ÇÆ¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë£²£¸¤â¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½¤Ç¤Ï£²£°£±£¸Ç¯¥í¥·¥¢Âç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¡¢£²£²Ç¯¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç£³°Ì¡££±£¸Ç¯¤Ë¤Ï¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤â°ÎÂç¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëÁª¼ê¤Ë¿¼¤¤´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢£²£´Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¡¢¥µ¥ó¥Á¥ã¥´¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥ÉÀï¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£