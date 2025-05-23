¡ÖÁÏºÌ¾¯½÷Äí±à¡×¥·¥êー¥º¤è¤ê¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¾®ÀÐÀî ¥¨¥Þ¡ÚÀ»¥¢¥¤¥ê¥¹½÷³Ø±à¹âÅùÉô¡¦ÅßÉþ¡Û¡×ËÜÆüÈ¯Çä¡ª
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¾®ÀÐÀî ¥¨¥Þ¡ÚÀ»¥¢¥¤¥ê¥¹½÷³Ø±à¹âÅùÉô¡¦ÅßÉþ¡Û¡×¤ò5·î23Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï8,360±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÈþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡ÖÁÏºÌ¾¯½÷Äí±à¡×¤è¤ê¡¢À»¥¢¥¤¥ê¥¹½÷³Ø±à¹âÅùÉô¡Ö¾®ÀÐÀî ¥¨¥Þ¡×¤ÎÅßÉþ»Ñ¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡4¼ïÎà¤Î¿·µ¬Â¤·ÁÉ½¾ð¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤á¤Î¡Ö¤È¤¤á¤´é¡×¤ä¡Ö¾È¤ì´é¡×¡¢¡Ö¥¸¥ÈÌÜ´é¡×¡¢¡Ö¤Õ¤Ë¤ã¤Õ¤Ë¤ã´é¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·µ¬Â¤·Á¤ÎÁ°¤«¤¬¤ß¥Ü¥Ç¥£¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇÁ°·¹»ÑÀª¤Î¡Ö¸µµ¤¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡×¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ýー¥º¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥«ー¥È¥Ñー¥Ä¤Ï¡¢²ÆÉþ¤ËÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÄÌ¾ï¥¿¥¤¥×¡×¡¢¡Ö¤Ê¤Ó¤¥¿¥¤¥×¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö¤Ò¤í¤¬¤ê¥¿¥¤¥×¡×¡¢¡ÖºÂ¤ê»ÑÀª¥¿¥¤¥×¡×¤Î4¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅßÉþÍÑ¤Ë¿·µ¬Â¤·Á¤µ¤ì¤¿ºÂ¤ê»ÑÀª¥Ñー¥Ä¤Ï¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î°Ø»Ò¤ËºÂ¤é¤»¤é¤ì¤ë¤Û¤«¤Ë¡¢¥Ø¥¥µ¥®¥¢¤Ë¥é¥¤¥É¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤¿¥Ýー¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¼ê¼ó¤Ï²ÆÉþ¤ÈÆ±¤¸11¼ïÎà¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¾®ÊªÎà¤Ê¤É¤È¤âÁêÀÈ´·²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C) KOTOBUKIYA
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£