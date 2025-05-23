　23日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年6月限は前日比10円安の3万7010円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値3万6985.87円に対しては24.13円高。出来高は8657枚となっている。

　TOPIX先物期近は2716ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.09ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 37010　　　　　 -10　　　　8657
日経225mini 　　　　　　 37015　　　　　　-5　　　180284
TOPIX先物 　　　　　　　　2716　　　　　-4.5　　　　6555
JPX日経400先物　　　　　 24625　　　　　 -50　　　　 353
グロース指数先物　　　　　 712　　　　　　+1　　　　 641
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース