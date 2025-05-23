23日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年6月限は前日比10円安の3万7010円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値3万6985.87円に対しては24.13円高。出来高は8657枚となっている。



TOPIX先物期近は2716ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.09ポイント安で推移。





○主要先物価格・0時00分時点



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 37010 -10 8657

日経225mini 37015 -5 180284

TOPIX先物 2716 -4.5 6555

JPX日経400先物 24625 -50 353

グロース指数先物 712 +1 641

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

