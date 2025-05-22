【MAJ】世界とつながり、音楽の未来を灯す。“日本版グラミー賞”初回の全結果【全62部門一覧】
第1回目となった“日本版グラミー賞”『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』（MAJ）が22日、幕を閉じた。音楽業界の主要5団体が垣根をこえて設立した一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（CEIPA）が主催。「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトに京都を舞台に初開催。ジャンルや国境をこえた豪華アーティストが集い、全62部門が表彰された。以下、結果一覧（順不同）。
【写真多数】あまりにも王子様！スーツでビシッと中島健人も登場
5月22日『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 Gold Ceremony』発表一覧
【最優秀アーティスト賞】Mrs. GREEN APPLE
【最優秀国内ヒップホップ/ラップアーティスト賞】Creepy Nuts
【最優秀アジア楽曲賞】aespa「Supernova」
【最優秀楽曲賞】Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」
【最優秀ニュー・アーティスト賞】tuki.
【Top Global Hit from Japan】YOASOBI「アイドル」
【最優秀アイドル賞】Snow Man
【最優秀アルバム賞】藤井風「LOVE ALL SERVE ALL」
【MAJ Timeless Echo】矢沢永吉
【ベスト・オブ・リスナーズチョイス：国内楽曲 powered by Spotify】Number_i「GOAT」
【ベスト・オブ・リスナーズチョイス：海外楽曲 powered by Spotify】Megan Thee Stallion「Neva Play (feat. RM of BTS)」
【カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー：J-Pop powered by DAM ＆ JOYSOUND】Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
【カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー：演歌・歌謡曲 powered by DAM ＆ JOYSOUND】天童よしみ「昭和かたぎ」
【クリエイター特別賞 Song of the Year for Creators presented by JASRAC】Ayase（YOASOBI）「アイドル」
【リクエスト特別賞 推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN】Number_i
【Philippine Popular Music特別賞】Lola Amour「Raining in Manila」
【Vietnamese Popular Music特別賞】Tung Duong「Tai Sinh」
【Indonesian Popular Music特別賞 】Salma Salsabil「Bunga Hati」
【Thai Popular Music特別賞】Jeff Satur「Ghost」
【Chinese Popular Music特別賞】周深「少管我」
【Korean Popular Music特別賞】SEVENTEEN「God of Music」
5月21日『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 Premiere Ceremony』発表一覧
【最優秀ジャパニーズソング賞】Bling-Bang-Bang-Born／Creepy Nuts
【最優秀アイドルカルチャー楽曲賞】わたしの一番かわいいところ／FRUITS ZIPPER
【最優秀国内ロック楽曲賞】SPECIALZ／King Gnu
【最優秀アニメ楽曲賞】アイドル／YOASOBI
【最優秀国内ヒップホップ/ラップ楽曲賞】Bling-Bang-Bang-Born／Creepy Nuts
【最優秀リバイバル楽曲賞】ペパーミント・ブルー／大滝詠一
【最優秀国内R＆B／コンテンポラリー楽曲賞】Automatic／宇多田ヒカル
【最優秀クロスボーダー・コラボレーション楽曲賞】Feelin' Go(o)d／藤井風 / A. G. Cook
【最優秀国内ダンスポップ楽曲賞】Bling-Bang-Bang-Born／Creepy Nuts
【最優秀インストゥルメンタル楽曲賞】aruarian dance／Nujabes
【最優秀国内オルタナティブ楽曲賞】more than words／羊文学
【最優秀ボーカロイドカルチャー楽曲賞】千本桜／黒うさP
【最優秀国内シンガーソングライター楽曲賞】怪獣の花唄／Vaundy
【最優秀ミュージックビデオ賞】アイドル／YOASOBI
【最優秀ダンスパフォーマンス賞】オトナブルー／新しい学校のリーダーズ
【最優秀国内オルタナティブアーティスト賞】羊文学
【最優秀バイラル楽曲賞】Bling-Bang-Bang-Born／Creepy Nuts
【最優秀国内シンガーソングライター賞】藤井風
【最優秀海外ポップス楽曲賞】APT.／ ROSE & Bruno Mars
【最優秀ダンス・エレクトロニック楽曲賞in association with JDDA】エジソン／水曜日のカンパネラ
【最優秀海外ロック楽曲賞】feelslikeimfallinginlove／Coldplay
【最優秀DJ賞in association with JDDA】DJ Nobu
【最優秀海外ヒップホップ/ラップ楽曲賞】Not Like Us／Kendrick Lamar
【Top Japanese Song in Asia】Lemon／米津玄師
【最優秀海外R&B/コンテンポラリー楽曲賞】we can't be friends (wait for your love)／Ariana Grande
【Top Japanese Song in Europe】Bling-Bang-Bang-Born／Creepy Nuts
【最優秀海外オルタナティブ楽曲賞】BIRDS OF A FEATHER／Billie Eilish
【Top Japanese Song in North America】Bling-Bang-Bang-Born／Creepy Nuts
【最優秀K-Pop楽曲賞】Ditto／NewJeans
【Top Japanese Song in Latin America】Bling-Bang-Bang-Born／Creepy Nuts
【最優秀ジャズアルバム賞】Step Into Paradise -LIVE IN TOKYO-／矢野顕子、上原ひろみ
【ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞】WEST.
【最優秀クラシックアルバム賞】Opus／坂本龍一
【ミュージックテック功労賞】一般社団法人音楽電子事業協会
【最優秀ジャパニーズソングアーティスト賞】Mrs. GREEN APPLE
【ラジオ特別賞 Best Radio-Break Song】愛が一層メロウ／離婚伝説
【最優秀国内ロックアーティスト賞】King Gnu
【最優秀国内R&B/コンテンポラリーアーティスト賞】宇多田ヒカル
【最優秀国内ダンスポップアーティスト賞】新しい学校のリーダーズ
【グランプリエンジニア賞in association with PMRAJ】「MIXER'S LAB SOUND SERIES Vol.4」より「小さな花」／角田健一ビッグバンド [アナログディスク部門] 北村勝敏（カッティング・エンジニア）内沼映二（ミキシング・エンジニア）
5月19日『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 演歌・歌謡曲LIVE［最優秀 演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式］』発表一覧
【最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞】山内惠介「紅の蝶」
5月22日『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 Gold Ceremony』発表一覧
【最優秀アーティスト賞】Mrs. GREEN APPLE
【最優秀国内ヒップホップ/ラップアーティスト賞】Creepy Nuts
【最優秀アジア楽曲賞】aespa「Supernova」
【最優秀楽曲賞】Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」
【最優秀ニュー・アーティスト賞】tuki.
【Top Global Hit from Japan】YOASOBI「アイドル」
【最優秀アイドル賞】Snow Man
【最優秀アルバム賞】藤井風「LOVE ALL SERVE ALL」
【MAJ Timeless Echo】矢沢永吉
【ベスト・オブ・リスナーズチョイス：国内楽曲 powered by Spotify】Number_i「GOAT」
【ベスト・オブ・リスナーズチョイス：海外楽曲 powered by Spotify】Megan Thee Stallion「Neva Play (feat. RM of BTS)」
【カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー：J-Pop powered by DAM ＆ JOYSOUND】Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
【カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー：演歌・歌謡曲 powered by DAM ＆ JOYSOUND】天童よしみ「昭和かたぎ」
【クリエイター特別賞 Song of the Year for Creators presented by JASRAC】Ayase（YOASOBI）「アイドル」
【リクエスト特別賞 推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN】Number_i
【Philippine Popular Music特別賞】Lola Amour「Raining in Manila」
【Vietnamese Popular Music特別賞】Tung Duong「Tai Sinh」
【Indonesian Popular Music特別賞 】Salma Salsabil「Bunga Hati」
【Thai Popular Music特別賞】Jeff Satur「Ghost」
【Chinese Popular Music特別賞】周深「少管我」
【Korean Popular Music特別賞】SEVENTEEN「God of Music」
5月21日『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 Premiere Ceremony』発表一覧
【最優秀ジャパニーズソング賞】Bling-Bang-Bang-Born／Creepy Nuts
【最優秀アイドルカルチャー楽曲賞】わたしの一番かわいいところ／FRUITS ZIPPER
【最優秀国内ロック楽曲賞】SPECIALZ／King Gnu
【最優秀アニメ楽曲賞】アイドル／YOASOBI
【最優秀国内ヒップホップ/ラップ楽曲賞】Bling-Bang-Bang-Born／Creepy Nuts
【最優秀リバイバル楽曲賞】ペパーミント・ブルー／大滝詠一
【最優秀国内R＆B／コンテンポラリー楽曲賞】Automatic／宇多田ヒカル
【最優秀クロスボーダー・コラボレーション楽曲賞】Feelin' Go(o)d／藤井風 / A. G. Cook
【最優秀国内ダンスポップ楽曲賞】Bling-Bang-Bang-Born／Creepy Nuts
【最優秀インストゥルメンタル楽曲賞】aruarian dance／Nujabes
【最優秀国内オルタナティブ楽曲賞】more than words／羊文学
【最優秀ボーカロイドカルチャー楽曲賞】千本桜／黒うさP
【最優秀国内シンガーソングライター楽曲賞】怪獣の花唄／Vaundy
【最優秀ミュージックビデオ賞】アイドル／YOASOBI
【最優秀ダンスパフォーマンス賞】オトナブルー／新しい学校のリーダーズ
【最優秀国内オルタナティブアーティスト賞】羊文学
【最優秀バイラル楽曲賞】Bling-Bang-Bang-Born／Creepy Nuts
【最優秀国内シンガーソングライター賞】藤井風
【最優秀海外ポップス楽曲賞】APT.／ ROSE & Bruno Mars
【最優秀ダンス・エレクトロニック楽曲賞in association with JDDA】エジソン／水曜日のカンパネラ
【最優秀海外ロック楽曲賞】feelslikeimfallinginlove／Coldplay
【最優秀DJ賞in association with JDDA】DJ Nobu
【最優秀海外ヒップホップ/ラップ楽曲賞】Not Like Us／Kendrick Lamar
【Top Japanese Song in Asia】Lemon／米津玄師
【最優秀海外R&B/コンテンポラリー楽曲賞】we can't be friends (wait for your love)／Ariana Grande
【Top Japanese Song in Europe】Bling-Bang-Bang-Born／Creepy Nuts
【最優秀海外オルタナティブ楽曲賞】BIRDS OF A FEATHER／Billie Eilish
【Top Japanese Song in North America】Bling-Bang-Bang-Born／Creepy Nuts
【最優秀K-Pop楽曲賞】Ditto／NewJeans
【Top Japanese Song in Latin America】Bling-Bang-Bang-Born／Creepy Nuts
【最優秀ジャズアルバム賞】Step Into Paradise -LIVE IN TOKYO-／矢野顕子、上原ひろみ
【ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞】WEST.
【最優秀クラシックアルバム賞】Opus／坂本龍一
【ミュージックテック功労賞】一般社団法人音楽電子事業協会
【最優秀ジャパニーズソングアーティスト賞】Mrs. GREEN APPLE
【ラジオ特別賞 Best Radio-Break Song】愛が一層メロウ／離婚伝説
【最優秀国内ロックアーティスト賞】King Gnu
【最優秀国内R&B/コンテンポラリーアーティスト賞】宇多田ヒカル
【最優秀国内ダンスポップアーティスト賞】新しい学校のリーダーズ
【グランプリエンジニア賞in association with PMRAJ】「MIXER'S LAB SOUND SERIES Vol.4」より「小さな花」／角田健一ビッグバンド [アナログディスク部門] 北村勝敏（カッティング・エンジニア）内沼映二（ミキシング・エンジニア）
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