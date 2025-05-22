¡ÖÂÇµå¤¬¤É¤³¤Ë¡Ä¡×±äÄ¹11²ó¼ì·®ÃÆ¤ÎÄ¾¸å¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌøÄ®Ã£¤Ï°ì¿´ÉÔÍð¤Ë¶î¤±½Ð¤·¤¿
¡¡¢¡ÆüËÜ¥Ï¥à3¡½4¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê22Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡Ë
¡¡¤â¤Ä¤ì¤¿»î¹ç¤Ï±äÄ¹11²ó¤À¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÄ®Ã£¤ÏÃÓÅÄÎ´±Ñ¤Î148¥¥íÄ¾µå¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢°ì¿´ÉÔÍð¤Ë¶î¤±½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¡Ê¤ÎËÜÎÝÂÇ¡Ë¡£ºÇ½é¤ÏÂÇµå¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£µ¤¤Å¤¯¤ÈÂÇµå¤Ï±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£·è¾¡ÂÇ¤È¤Ê¤ë3¹æ¥½¥í¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ò6¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¾¡¤Á±Û¤·¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡6²ó¤Þ¤Ç¸ß¤¤¤ËÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢7²ó°Ê¹ß¤ÏÅê¼êÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌøÄ®¤âÄ¾Á°¤ÎÂÇÀÊ¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÅê¼ê¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«ÅÀ¤ò¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¡£µß±ç¿Ø¤ÎÎÏÅê¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤°ì¿´¤ÇÊü¤Ã¤¿Àé¶âÃÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡5·î¤Ï13¾¡6ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î·î´Ö¾¡¤Á±Û¤·¤â·èÄê¤·¤¿¡£¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Î°ì¿Í¤¬ÌøÄ®¤À¡£6Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¤Ï1»î¹ç5ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤Û¤«¡¢15Æü¤ÎÆ±Àï¤«¤é¤Ï7»î¹çÏ¢Â³¤Ç¡Ö5ÈÖ±¦Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¡£µ¬ÄêÂÇÀÊÌ¤Ã£¤À¤¬¡¢ÂÇÎ¨3³ä8ÎÒ¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢15ÂÇÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë22»Íµå¤âÃæÂ¼¹¸¤ÈÊÂ¤Ö¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Ç¡¢¼çÎÏ¤ò¤±¤¬¤Ç·ç¤¯ÂÇÀþ¤òÃæ¼´¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤ë¡£
¡¡4»þ´Ö11Ê¬¤Î¥í¥ó¥°¥²¡¼¥à¤òÀ©¤·¡¢ºÆ¤ÓÃù¶â¤ò1¤È¤·¤¿¡£¼ó°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤â¡Ö2.5¡×¤Ë½Ì¤á¤¿¡£ÌøÄ®¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¤òµ¡¤ËÈÔ²ó¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Æü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÈ¿¹¶¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë