　ドイツサッカー連盟(DFB)は22日、UEFAネーションズリーグ(UNL)に臨むドイツ代表メンバー23人を発表した。

　DFアントニオ・リュディガーら怪我で招集外となった選手もいるなか、初招集は2人。シュツットガルトの23歳FWニック・ウォルトメイド、ホッフェンハイムの19歳MFトム・ビショフが新たに加わった。

　ドイツは3月の活動でUNL準々決勝イタリア戦を制し、ベスト4入り。6月4日の準決勝でポルトガルと対戦する。8日には3位決定戦か決勝が行われる。

以下、ドイツ代表メンバー

▽GK

オリバー・バウマン(ホッフェンハイム)

アレクサンダー・ニューベル(シュツットガルト)

マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン(バルセロナ)

▽DF

ロベルト・アンドリヒ(レバークーゼン)

バルデマール・アントン(ドルトムント)

ヤン・アウレル・ビセック(インテル)

ヨシュア・キミッヒ(バイエルン)

マクシミリアン・ミッテルシュテット(シュツットガルト)

ロビン・コッホ(フランクフルト)

ダビド・ラウム(ライプツィヒ)

ヨナタン・ター(レバークーゼン)

▽MF

カリム・アデイェミ(ドルトムント)

ナディエム・アミリ(マインツ)

トム・ビショフ(ホッフェンハイム)

セルジュ・ニャブリ(バイエルン)

レオン・ゴレツカ(バイエルン)

ロビン・ゴセンス(フィオレンティーナ)

パスカル・グロス(ドルトムント)

フェリックス・ヌメチャ(ドルトムント)

アレクサンダル・パブロビッチ(バイエルン)

レロイ・サネ(バイエルン)

アンジェロ・スティラー(シュツットガルト)

フロリアン・ビルツ(レバークーゼン)

▽FW

ニクラス・フュルクルク(ウエスト・ハム)

デニズ・ウンダブ(シュツットガルト)

ニック・ウォルトメイド(シュツットガルト)