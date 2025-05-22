UNL準決勝に臨むドイツ代表メンバーが決定! 初招集は2人…23歳FWと19歳MFが抜擢
ドイツサッカー連盟(DFB)は22日、UEFAネーションズリーグ(UNL)に臨むドイツ代表メンバー23人を発表した。
DFアントニオ・リュディガーら怪我で招集外となった選手もいるなか、初招集は2人。シュツットガルトの23歳FWニック・ウォルトメイド、ホッフェンハイムの19歳MFトム・ビショフが新たに加わった。
ドイツは3月の活動でUNL準々決勝イタリア戦を制し、ベスト4入り。6月4日の準決勝でポルトガルと対戦する。8日には3位決定戦か決勝が行われる。
以下、ドイツ代表メンバー
▽GK
オリバー・バウマン(ホッフェンハイム)
アレクサンダー・ニューベル(シュツットガルト)
マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン(バルセロナ)
▽DF
ロベルト・アンドリヒ(レバークーゼン)
バルデマール・アントン(ドルトムント)
ヤン・アウレル・ビセック(インテル)
ヨシュア・キミッヒ(バイエルン)
マクシミリアン・ミッテルシュテット(シュツットガルト)
ロビン・コッホ(フランクフルト)
ダビド・ラウム(ライプツィヒ)
ヨナタン・ター(レバークーゼン)
▽MF
カリム・アデイェミ(ドルトムント)
ナディエム・アミリ(マインツ)
トム・ビショフ(ホッフェンハイム)
セルジュ・ニャブリ(バイエルン)
レオン・ゴレツカ(バイエルン)
ロビン・ゴセンス(フィオレンティーナ)
パスカル・グロス(ドルトムント)
フェリックス・ヌメチャ(ドルトムント)
アレクサンダル・パブロビッチ(バイエルン)
レロイ・サネ(バイエルン)
アンジェロ・スティラー(シュツットガルト)
フロリアン・ビルツ(レバークーゼン)
▽FW
ニクラス・フュルクルク(ウエスト・ハム)
デニズ・ウンダブ(シュツットガルト)
ニック・ウォルトメイド(シュツットガルト)
DFアントニオ・リュディガーら怪我で招集外となった選手もいるなか、初招集は2人。シュツットガルトの23歳FWニック・ウォルトメイド、ホッフェンハイムの19歳MFトム・ビショフが新たに加わった。
ドイツは3月の活動でUNL準々決勝イタリア戦を制し、ベスト4入り。6月4日の準決勝でポルトガルと対戦する。8日には3位決定戦か決勝が行われる。
▽GK
オリバー・バウマン(ホッフェンハイム)
アレクサンダー・ニューベル(シュツットガルト)
マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン(バルセロナ)
▽DF
ロベルト・アンドリヒ(レバークーゼン)
バルデマール・アントン(ドルトムント)
ヤン・アウレル・ビセック(インテル)
ヨシュア・キミッヒ(バイエルン)
マクシミリアン・ミッテルシュテット(シュツットガルト)
ロビン・コッホ(フランクフルト)
ダビド・ラウム(ライプツィヒ)
ヨナタン・ター(レバークーゼン)
▽MF
カリム・アデイェミ(ドルトムント)
ナディエム・アミリ(マインツ)
トム・ビショフ(ホッフェンハイム)
セルジュ・ニャブリ(バイエルン)
レオン・ゴレツカ(バイエルン)
ロビン・ゴセンス(フィオレンティーナ)
パスカル・グロス(ドルトムント)
フェリックス・ヌメチャ(ドルトムント)
アレクサンダル・パブロビッチ(バイエルン)
レロイ・サネ(バイエルン)
アンジェロ・スティラー(シュツットガルト)
フロリアン・ビルツ(レバークーゼン)
▽FW
ニクラス・フュルクルク(ウエスト・ハム)
デニズ・ウンダブ(シュツットガルト)
ニック・ウォルトメイド(シュツットガルト)