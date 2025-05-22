Anker、新型充電器シリーズ「Anker Prime ドッキングステーション」を発売
アンカー・ジャパンは22日、新型充電器シリーズ「Anker Prime ドッキングステーション（14-in-1、8K、Thunderbolt 5）」を発売した。価格は4万9990円。
「Anker Prime ドッキングステーション（14-in-1、8K、Thunderbolt 5）」は、アンカーで初めてThunderbolt 5に対応した製品。
最大120Gbpsの超高速データ転送や複数画面出力に対応。8Kの高画質で映像出力が可能なThunderbolt 5に対応したUSB Type-Cポートを3つに加え、データ転送用のUSB Type-CポートやDisplayPort2.1ポートなど計14ポート搭載。
USB Type-Cポートの最大出力は140Wで、ノートPCなどの急速充電に対応している。本体の大きさは約116×116×75mmで、重さは約1086g。項目 内容 大きさ 約116×116×75mm 重さ 約1086g 搭載ポート前面 充電・データ転送対応USB Type-Cポート（合計最大45W、10Gbps）×2、充電・データ転送対応USB Type-Aポート（最大7.5W、10Gbps） 搭載ポート背面 Thunderbolt 5 アップストリームポート（最大140W、120Gbps）、Thunderbolt 5 ダウンストリームポート（最大15W、80Gbps）×2、充電・データ転送対応USB Type-Aポート（最大4.5W、10Gbps）×2、HDMI 2.1、DisplayPort 2.1、イーサネットポート（2.5Gbps）、SDカードスロット、microSDカードスロット、オーディオ出力ポート 内容 Anker Prime ドッキングステーション（14-in-1、8K、Thunderbolt 5）、Thunderbolt 5対応アップストリームポート用USB Type-Cケーブル、電源コード、取扱説明書