【拡張パック「異次元クライシス」】 5月29日 実装予定

ポケモンは、スマートフォン向けデジタルカードゲーム「Pokemon Trading Card Game Pocket」(ポケポケ)において、新たな拡張パック「異次元クライシス」を5月29日に実装する。

「異次元クライシス」では、「ポケットモンスター サン・ムーン」および「ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン」に登場したウルトラビーストたちが新たに収録。マッシブーンexやアクジキングex、ウツロイド、フェローチェ、テッカグヤ、ズガドーンなどの新カードが公開された。

【【公式】『ポケポケ』テーマ拡張パック「異次元クライシス」】

また、今後はウルトラビーストに関するイベントが続々開催される。6月上旬にはウルトラネクロズマexも収録されるプロモカードパック Aシリーズ 第9弾が獲得できる「ウルトラビーストドロップイベント」が開催されるほか、6月中旬からはベベノムとヌイコグマのプロモカードがゲットチャレンジに登場する。

