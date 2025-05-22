『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』に登場したNumber_i（C）CEIPA／MUSIC AWARDS JAPAN2025

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■『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 Grand Ceremony』（22日、ロームシアター京都）
　「Grand Ceremony」授賞式での表彰のうち、NHK総合テレビで生放送されなかった時間帯（後8：45〜10：00）の結果は以下の通り。「ベスト・オブ・リスナーズチョイス」国内楽曲は、Number_i「GOAT」が選ばれた。

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　このほか、カラオケ、クリエイター特別賞、リクエスト特別賞、海外特別賞などが発表された。

　『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』（MAJ）は、日本版グラミー賞を目指す国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根をこえて設立した一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（CEIPA）が主催。「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトに京都を舞台に初開催となった。

【ベスト・オブ・リスナーズチョイス：国内楽曲 powered by Spotify】Number_i「GOAT」
【ベスト・オブ・リスナーズチョイス：海外楽曲 powered by Spotify】Megan Thee Stallion「Neva Play (feat. RM of BTS)」

【カラオケ特別賞　カラオケ・オブ・ザ・イヤー: J-Pop powered by DAM ＆ JOYSOUND】Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
【カラオケ特別賞　カラオケ・オブ・ザ・イヤー: 演歌・歌謡曲 powered by DAM ＆ JOYSOUND】天童よしみ「昭和かたぎ」

【クリエイター特別賞　Song of the Year for Creators presented by JASRAC】Ayase（YOASOBI）「アイドル」

【リクエスト特別賞　推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN】Number_i

【Philippine Popular Music特別賞】Lola Amour「Raining in Manila」
【Vietnamese Popular Music特別賞】Tung Duong「Tai Sinh」
【Indonesian Popular Music特別賞 】Salma Salsabil「Bunga Hati」
【Thai Popular Music特別賞】Jeff Satur「Ghost」
【Chinese Popular Music特別賞】周深「少管我」
【Korean Popular Music特別賞】SEVENTEEN「God of Music」