【MAJ】NHKで放送がなかった22日の各賞結果 ベスト・オブ・リスナーズチョイス国内楽曲Number_i「GOAT」など一覧
■『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 Grand Ceremony』（22日、ロームシアター京都）
「Grand Ceremony」授賞式での表彰のうち、NHK総合テレビで生放送されなかった時間帯（後8：45〜10：00）の結果は以下の通り。「ベスト・オブ・リスナーズチョイス」国内楽曲は、Number_i「GOAT」が選ばれた。
【写真多数】あまりにも王子様！スーツでビシッと中島健人も登場
このほか、カラオケ、クリエイター特別賞、リクエスト特別賞、海外特別賞などが発表された。
『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』（MAJ）は、日本版グラミー賞を目指す国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根をこえて設立した一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（CEIPA）が主催。「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトに京都を舞台に初開催となった。
【ベスト・オブ・リスナーズチョイス：国内楽曲 powered by Spotify】Number_i「GOAT」
【ベスト・オブ・リスナーズチョイス：海外楽曲 powered by Spotify】Megan Thee Stallion「Neva Play (feat. RM of BTS)」
【カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: J-Pop powered by DAM ＆ JOYSOUND】Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
【カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: 演歌・歌謡曲 powered by DAM ＆ JOYSOUND】天童よしみ「昭和かたぎ」
【クリエイター特別賞 Song of the Year for Creators presented by JASRAC】Ayase（YOASOBI）「アイドル」
【リクエスト特別賞 推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN】Number_i
【Philippine Popular Music特別賞】Lola Amour「Raining in Manila」
【Vietnamese Popular Music特別賞】Tung Duong「Tai Sinh」
【Indonesian Popular Music特別賞 】Salma Salsabil「Bunga Hati」
【Thai Popular Music特別賞】Jeff Satur「Ghost」
【Chinese Popular Music特別賞】周深「少管我」
【Korean Popular Music特別賞】SEVENTEEN「God of Music」
「Grand Ceremony」授賞式での表彰のうち、NHK総合テレビで生放送されなかった時間帯（後8：45〜10：00）の結果は以下の通り。「ベスト・オブ・リスナーズチョイス」国内楽曲は、Number_i「GOAT」が選ばれた。
【写真多数】あまりにも王子様！スーツでビシッと中島健人も登場
このほか、カラオケ、クリエイター特別賞、リクエスト特別賞、海外特別賞などが発表された。
【ベスト・オブ・リスナーズチョイス：国内楽曲 powered by Spotify】Number_i「GOAT」
【ベスト・オブ・リスナーズチョイス：海外楽曲 powered by Spotify】Megan Thee Stallion「Neva Play (feat. RM of BTS)」
【カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: J-Pop powered by DAM ＆ JOYSOUND】Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
【カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: 演歌・歌謡曲 powered by DAM ＆ JOYSOUND】天童よしみ「昭和かたぎ」
【クリエイター特別賞 Song of the Year for Creators presented by JASRAC】Ayase（YOASOBI）「アイドル」
【リクエスト特別賞 推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN】Number_i
【Philippine Popular Music特別賞】Lola Amour「Raining in Manila」
【Vietnamese Popular Music特別賞】Tung Duong「Tai Sinh」
【Indonesian Popular Music特別賞 】Salma Salsabil「Bunga Hati」
【Thai Popular Music特別賞】Jeff Satur「Ghost」
【Chinese Popular Music特別賞】周深「少管我」
【Korean Popular Music特別賞】SEVENTEEN「God of Music」