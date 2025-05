■『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 Grand Ceremony』(22日、ロームシアター京都)「Grand Ceremony」授賞式での表彰のうち、NHK総合テレビで生放送されなかった時間帯(後8:45〜10:00)の結果は以下の通り。「ベスト・オブ・リスナーズチョイス」国内楽曲は、Number_i「GOAT」が選ばれた。このほか、カラオケ、クリエイター特別賞、リクエスト特別賞、海外特別賞などが発表された。

『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』(MAJ)は、日本版グラミー賞を目指す国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根をこえて設立した一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会(CEIPA)が主催。「世界とつながり、音楽の未来を灯す(ともす)。」をコンセプトに京都を舞台に初開催となった。【ベスト・オブ・リスナーズチョイス:国内楽曲 powered by Spotify】Number_i「GOAT」【ベスト・オブ・リスナーズチョイス:海外楽曲 powered by Spotify】Megan Thee Stallion「Neva Play (feat. RM of BTS)」【カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: J-Pop powered by DAM & JOYSOUND】Mrs. GREEN APPLE「ライラック」【カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: 演歌・歌謡曲 powered by DAM & JOYSOUND】天童よしみ「昭和かたぎ」【クリエイター特別賞 Song of the Year for Creators presented by JASRAC】Ayase(YOASOBI)「アイドル」【リクエスト特別賞 推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN】Number_i【Philippine Popular Music特別賞】Lola Amour「Raining in Manila」【Vietnamese Popular Music特別賞】Tung Duong「Tai Sinh」【Indonesian Popular Music特別賞 】Salma Salsabil「Bunga Hati」【Thai Popular Music特別賞】Jeff Satur「Ghost」【Chinese Popular Music特別賞】周深「少管我」【Korean Popular Music特別賞】SEVENTEEN「God of Music」