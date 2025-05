アジア版グラミー賞といわれる新音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」の授賞式が22日、ロームシアター京都で行われた。YOASOBIの「アイドル」が「Top Global Hit From Japan」に輝いた。

受賞後の囲み取材で、ikuraは「とにかくうれしい気持ちでいっぱいです。グローバルヒットということ、日本国内のみならず、世界中のたくさんの皆さんに『アイドル』という曲を聴いて頂けるということがうれしいですし、JーPOPアーティストとして誇りに思います」と笑みをこぼした。

Ayaseも「国内外問わずたくさんの方に愛してもらえたから獲れた賞なのでうれしいです。ありがとうございます」と感慨深い様子だった。

また、同イベントの初開催についても「素敵な取り組みだと思います。国内外問わず日本の音楽の良さが広まっていってくれたらいいなと思います」と期待を込めていた。

海外でヒットした日本の楽曲を表彰する「Top Global Hit From Japan」には他に、Lotus Juice/高橋あず美「It's Going Down Now」、XG「WOKE UP」、藤井風「死ぬのがいいわ」、松原みき「真夜中のドア〜stay with me」がノミネートされた。

同音楽賞は米グラミー賞をモデルに全62部門を創設。候補入りしたアーティストやレコード会社関係者ら5000人以上の投票によって決定した。