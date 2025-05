◆Creepy Nuts「最優秀楽曲賞」に喜び

【モデルプレス=2025/05/22】Creepy Nuts(R-指定、DJ松永)が5月22日、ロームシアター京都にて音楽授賞式「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」Grand Ceremonyに出席。楽曲「Bling-Bang-Bang-Born」で「最優秀楽曲賞」を受賞した。驚きの表情を浮かべたCreepy Nutsの2人は「ありがとうございます」と感謝。R-指定は「びっくりしましたね。ありがとうございます。非常に光栄な賞をいただけて、すごい名曲ぞろいの中で最優秀っていただけるのはほんまに嬉しいです」と笑顔を見せた。

◆初開催「MUSIC AWARDS JAPAN」

また「俺たちの楽曲制作っていうのは、すごく自分たちのペースじゃないですか。それをほんまに支えてくれているスタッフの皆さんとか、それを俺たちの楽曲作るのを見てる人たちとか、家族もそうですし。それを聴いて楽しんでくれてる人たちのおかげやなと思います」と感謝。「俺たちの趣味全開で作った、ものすごいミニマムなとこから発想した楽曲が、こういう風な賞をいただけるのは非常に光栄です」と話し、改めて「ありがとうございました」と伝えた。なお、21日に行われたPremiere Ceremonyにて、Creepy Nutsは同楽曲で「Top Japanese Song in Europe」「Top Japanese Song in North America」「Top Japanese Song in Latin America」「最優秀バイラル楽曲賞」「最優秀国内ヒップホップ ラップ楽曲賞」「最優秀国内ダンスポップ楽曲賞」「最優秀ジャパニーズソング賞」の7冠に輝いていた。音楽業界の主要5団体(日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会)が垣根を越えて設立した一般社団法人・カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会(CEIPA)による国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」。第1回となる2025年、表彰されるのは全部で62部門。約3000作品のエントリーから、音楽関係者・約5000人の投票により、それぞれの部門の最優秀作品を決定した。22日のGrand CeremonyはNHKにて生中継もされ、主要6部門の最優秀賞発表のほか、AI、宇多田ヒカル、Awich、Creepy Nuts、ちゃんみな、藤井 風、Mrs. GREEN APPLE、YOASOBIによるスペシャル・パフォーマンスも予定している。(modelpress編集部)情報:NHK【Not Sponsored 記事】