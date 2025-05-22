£±ºÐ»ù¥Þ¥ÞÅÚ²°ÂÀË±¡¡½Ð±éÉñÂæ¤òÈþ¿Í»Ð¤È¥¤¥±¥á¥óÄï¤¬´Õ¾Þ¡¡É×¤Ï¿Íµ¤²Î¼ê¡¡¡ÖÉáÃÊ¤Ï¾®¤µ¤¤²ÈÂ²¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¡×¤È»ÐÄï¤Ë´¶¼Õ
¡¡½÷Í¥¡¦ÅÚ²°ÂÀË±¤¬£²£²Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¾å±éÃæ¤ÎÉñÂæ¡Ö¥Þ¥¯¥Ù¥¹¡×¤ò¡¢»Ð¤ÈÄï¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ´Õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼ç±é¤ÏÆ£¸¶ÎµÌé¡£ÅÚ²°¤Ï¤½¤ÎºÊ¡¦¥Þ¥¯¥Ù¥¹É×¿Í¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼Ì¿¿¤ÏÉñÂæ¤ò¤ß¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤¿»Ð¤ÈÄï¡¡¡¡ÉáÃÊ¤Ï¾®¤µ¤¤²ÈÂ²¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¡ËÜÅö¤ËËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È»ÐÄï¤¬£±ºÐ¤Î»Ò¶¡¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢´¶¼Õ¡£ÅÚ²°¤Ï£²£°£²£³Ç¯£±·î¡¢£Ç£Å£Î£Å£Ò£Á£Ô£É£Ï£Î£Ó¤ÎÊÒ´óÎÃÂÀ¤È·ëº§¡££²£³Ç¯£¸·î¤ËÂè£±»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÚ²°¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¥Þ¥¯¥Ù¥¹¤â¤½¤¦¤À¤±¤ì¤É¡¡¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¡¿È¶á¤Ê¿Í¤È¤Î³ëÆ£¤äÊÑ²½¤äÇº¤ß¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½¼Â¤Î¸·¤·¤µ¤ä¤»¤Ä¤Ê¤µ¤òËè²óËè²ó´¶¤¸¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸½¼Â¤Î²ÈÂ²¤Ë²ñ¤¨¤ë¤È¡¡ËÜÅö¤Ë¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¤·¡¢¤³¤Î°Â¿´¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¥Þ¥¯¥Ù¥¹¤µ¤ó¤ä¥Þ¥¯¥Ù¥¹É×¿Í¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ð¡¦ÅÚ²°±ê²À¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¡Ö¥ß¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¢Äï¤ÎÅÚ²°¿ÀÍÕ¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£