¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢1ËÜ¤¸¤ãÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤é2ËÜ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤
¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤¦¤µ¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¡£
Anker¤«¤é¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¿·À½ÉÊ¡ÖAnker Zolo Power Bank¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÆÎÌ¤Ï10,000mAh¡¢½Å¤µ217g¤È¡¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢É¸½àÅª¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤È¤³¤í¤¬¡£
¤Ê¤ó¤È¡¢USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬2ËÜÀ¸¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ï¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢2ËÜ¡¢¤·¤«¤âUSB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¡£¡ÖUSB-C¥±¡¼¥Ö¥ë1ËÜ¤¸¤ãÂ¤ê¤Ê¤¤¤è¡¼¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ì¤¸¤ã¤¢¡¢¤â¤¦1ËÜ¡ª¡×¤È¼ÂÄ¾¤Ë±þ¤¨¤¿°ìÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2ËÜ¤ÎUSB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î¤Û¤«¡¢USB-CÃ¼»Ò¡ß1¡¢USB-AÃ¼»Ò¡ß1¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ¤âÌ´¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ËÜÂÎ¤Î½¼ÅÅ¤Ï¡¢À¸¤¨¤Æ¤¤¤ëUSB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò½¼ÅÅ´ï¤Ê¤É¤Ëº¹¤·¹þ¤á¤ÐOK¡£¤·¤«¤â¡¢ËÜÂÎ½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤¦ÊÒÊý¤ÎUSB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤ò½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡¢¥Ñ¥¹¥¹¥ë¡¼¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2ËÜ¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í»È¤¤Æ»¤¬¹¤¬¤ë¤Í¡£
¸Ä¿ÍÅª¤ÊÍ×Ë¾¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2ËÜ¥±¡¼¥Ö¥ëÀ¸¤ä¤¹¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÄ¹¤µ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡£1ËÜ¤ÏÃ»¤«¤á¡¢1ËÜ¤ÏÄ¹¤á¤À¤È¡¢¤µ¤é¤Ë»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï5,990±ß¡£Àä»¿È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
Source: Anker