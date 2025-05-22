¡ÚMAJ¡ÛYOASOBI¡¢Âè1²ó¡ÈÆüËÜÈÇ¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¡É¼õ¾Þ¤Ë¡Ö¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¡×·è°Õ¿·¤¿
¡¡¡ÈÆüËÜÈÇ¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¡É¡ØMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡Ù(MAJ)¤Î¼çÍ×6ÉôÌç¤Î¼ø¾Þ¼°¡ØMUSIC AWARDS JAPAN 2025 Grand Ceremony¡Ù¤¬22Æü¡¢¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¡ÖTOP GLOBAL HIT FROM JAPAN¡×¤Ë¡¢YOASOBI¤Î¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤¬µ±¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¼õ¾Þ¤·°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÈäÏª¤·¤¿YOASOBI
¡¡¼õ¾Þ¸å¡¢°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤Èikura¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´¶·ã¡£Ayase¤â¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤«¤²¡×¤È¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Î½Å¤ß¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢Âè1²ó¤ÎMAJ¤Ç¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2¿Í¡£Ayase¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡£¤³¤ì¤«¤é²»³Ú¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÍ¤¿¤Á¤â¤³¤ì¤«¤é¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£Â³¤±¤Æikura¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÁ°¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¾Ò²ð¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÆüËÜ¤ÎÊý¤Ë¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡MAJ¤Ï¡¢ÆüËÜÈÇ¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤òÌÜ»Ø¤¹¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡£²»³Ú¶È³¦¤Î¼çÍ×5ÃÄÂÎ¤¬³Àº¬¤ò¤³¤¨¤ÆÀßÎ©¤·¤¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥«¥ë¥Á¥ã¡¼ ¥¢¥ó¥É ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»º¶È¿¶¶½²ñ¡ÊCEIPA¡Ë¤¬¼çºÅ¡£¡ÖÀ¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢²»³Ú¤ÎÌ¤Íè¤òÅô¤¹¡Ê¤È¤â¤¹¡Ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËµþÅÔ¤òÉñÂæ¤Ë½é³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡YOASOBI¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¤Ï¡¢2023Ç¯4·î12ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡£2023Ç¯¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë(Ã±¶Ê)¡¢¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë¤È¤¢¤ï¤»Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°3´§¡Ë¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°22½µÏ¢Â³¤Ç1°Ì¡Ê2023/4/24ÉÕ¡Á2023/9/18ÉÕ¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ª¥ê¥³¥ó»Ë¾åºÇÂ®¤ÇÎßÀÑºÆÀ¸¿ô9²¯²óÆÍÇË¡ÊÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¡§93915.6Ëü²ó¡Ê939156464²ó¡Ë¡¢2023Ç¯¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë(Ã±¶Ê)¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë(Ã±¶Ê)¥é¥ó¥¥ó¥°ÄÌ»»10½µ¤Ç1°Ì¡ÊÎßÀÑDL¿ô¡§67.8ËüDL¡Ê678311DL¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿µÏ¿¤ò¸Ø¤ë¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù(2025/5/19ÉÕ¸½ºß)¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¼õ¾Þ¤·°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÈäÏª¤·¤¿YOASOBI
¡¡¼õ¾Þ¸å¡¢°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤Èikura¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´¶·ã¡£Ayase¤â¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤«¤²¡×¤È¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Î½Å¤ß¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡MAJ¤Ï¡¢ÆüËÜÈÇ¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤òÌÜ»Ø¤¹¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡£²»³Ú¶È³¦¤Î¼çÍ×5ÃÄÂÎ¤¬³Àº¬¤ò¤³¤¨¤ÆÀßÎ©¤·¤¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥«¥ë¥Á¥ã¡¼ ¥¢¥ó¥É ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»º¶È¿¶¶½²ñ¡ÊCEIPA¡Ë¤¬¼çºÅ¡£¡ÖÀ¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢²»³Ú¤ÎÌ¤Íè¤òÅô¤¹¡Ê¤È¤â¤¹¡Ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËµþÅÔ¤òÉñÂæ¤Ë½é³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡YOASOBI¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¤Ï¡¢2023Ç¯4·î12ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡£2023Ç¯¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë(Ã±¶Ê)¡¢¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë¤È¤¢¤ï¤»Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°3´§¡Ë¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°22½µÏ¢Â³¤Ç1°Ì¡Ê2023/4/24ÉÕ¡Á2023/9/18ÉÕ¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ª¥ê¥³¥ó»Ë¾åºÇÂ®¤ÇÎßÀÑºÆÀ¸¿ô9²¯²óÆÍÇË¡ÊÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¡§93915.6Ëü²ó¡Ê939156464²ó¡Ë¡¢2023Ç¯¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë(Ã±¶Ê)¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë(Ã±¶Ê)¥é¥ó¥¥ó¥°ÄÌ»»10½µ¤Ç1°Ì¡ÊÎßÀÑDL¿ô¡§67.8ËüDL¡Ê678311DL¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿µÏ¿¤ò¸Ø¤ë¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù(2025/5/19ÉÕ¸½ºß)¡£