¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¡¢¾ÃÈñ¼Ô¸ºÀÇ¤Ç°ìÈÖÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÉÙÍµÁØ¡×¤È»ýÏÀ¡¡¤Ê¤¼È¿ÂÐ¤¹¤ë¡©¤ÎÀ¼¤Ë¥¢¥ó¥µ¡¼
¡¡¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê52¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ËÙ¹¾»á¤Ï¡Ö¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤·¤Æ°ìÈÖÆÀ¤¹¤ë¤Î¡¡ÉÙÍµÁØ¤È¤«½êÆÀ¤Î¤Ê¤¤¹âÎð¼Ô¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£
¡¡ËÙ¹¾»á¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖZATSUDAN¡×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â¡Ö¾ÃÈñÀÇ¤Ã¤Æ10¡ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£10¡ó¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ì¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°ÊÑ²½¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÎÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¿¤Ã¤¿10¡ó¤ÎÀÇ¶â¤ò¤½¤ó¤Ê¤Ë·ù¤¬¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¿¤À¤Îµ¿Ìä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡Ö¶â»ý¤Á¤¬ÆÀ¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼È¿ÂÐ¤¹¤ë?¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢ËÙ¹¾»á¤Ï¡Ö¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎºÇÅ¬²½¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£