<MUSIC AWARDS JAPAN2025授賞式>◇22日◇京都市・ロームシアター京都

歌手矢沢永吉(75)が、日本の音楽業界の発展に長きにわたり貢献し、活躍しているアーティストをたたえる「MAJ Timeless Echo」を受賞した。

プレゼンターの三浦知良(58)から名前を呼ばれると、真っ赤なジャケットを身にまとって登場。ステージに上がると、会場は総立ちとなった。12年リリース「IT’S UP TO YOU」を歌唱。続けて代表曲「止まらないHa〜Ha」では客席からは赤いタオルが飛んだ。さらに「YES MY LOVE」も披露し、会場を魅了した。

75年に「I LOVE YOU,OK」でデビュー。会場のロームシアター京都は、50年前にソロデビューと同時にスタートさせた全国ツアー「AROUND JAPAN PART−1」初日公演を開催した会場。思い出の地で圧巻のパフォーマンスを披露した。

パフォーマンスを終えると、「僕50年歌っているけど、今日は本当にうれしいです」と喜びを口にし、「みなさん、頑張ってください。50年やってください」と客席に座る日本を代表するアーティストらにエールを送った。