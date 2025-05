Mumeixxxが、5月28日に3rdシングル「愛論理」を配信リリースすることを発表した。今作では初の作詞に挑戦し、Mumeixxxの素顔に迫るリアルな想いと恋愛模様が書かれているという。前作とは一変したバンドサウンドにも、ぜひ注目してほしいとのことだ。3rdシングル「愛論理」のリリースを記念し、各音楽配信サイトでデジタルキャンペーン、さらにTikTokキャンペーンの実施も決定した。プラットフォームごとに異なるスペシャルプレゼントを用意しており、期間限定施策となるので是非チェックしていただきたい。

イベント出演情報



・2025年5月31日(土)<TGC teen ICHINOSEKI 2025>・2025年6月21日(土)<Popteen & Cuugal × ONE AND ONLY ポップキューフェス2025>