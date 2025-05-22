ÉÙ»Î»³¤ÎËÉºÒ¥Ø¥ê¤Ë¤è¤ëÁøÆñµß½õ¡¢ÀÅ²¬¸©¤âÍÎÁ²½¸¡Æ¤¡ÄÃÎ»ö¡Ö»³Íü¸©¤È¤âÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¿Ê¤á¤ë¡×
¡¡ÀÅ²¬¸©¤Ï£²£²Æü¡¢ËÉºÒ¥Ø¥ê¤Ë¤è¤ëÉÙ»Î»³¤Ç¤ÎÁøÆñµß½õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍÎÁ²½¤ò¸¡Æ¤¤·»Ï¤á¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ËÉºÒ¥Ø¥ê¤Ë¤è¤ëµß½õ¤Ç¤Ï»³Íü¸©¤âÍÎÁ²½¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÎÎëÌÚ¹¯Í§ÃÎ»ö¤Ï¡Ö»³Íü¸©¤È¤âÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¿Ê¤á¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÀÅ²¬¸©¾ÃËÉÊÝ°Â²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»³³ÙÁøÆñµß½õ¤Ç¤Ï¸©¤ÎËÉºÒ¥Ø¥ê¤Î¤Û¤«¡¢ÀÅ²¬¡¢ÉÍ¾¾Î¾»Ô¤Î¾ÃËÉ¥Ø¥ê¤ä¸©·Ù¥Ø¥ê¤¬Ï¢·È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£¾ÃËÉ¥Ø¥ê¤Ï¾ÃËÉÁÈ¿¥Ë¡¡¢¸©·Ù¥Ø¥ê¤Ï·Ù»¡Ë¡¤Ë´ð¤Å¤Ìµ½þµß½õ¤¬¸¶Â§¤È¤Ê¤ë¡£¸©ËÉºÒ¥Ø¥ê¤Ç¤Îµß½õ¤ò¾òÎã¤ÇÍÎÁ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¤¬¡¢Ìµ½þ¤Çµß½õ¤ò¹Ô¤¦¾ÃËÉ¡¦¸©·Ù¤Î¥Ø¥ê¤È¤Î¸øÊ¿À¤ò½ä¤ê¡¢µÄÏÀ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±²Ý¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÍÎÁ²½¤Î´ü´Ö¤òÊÄ»³Ãæ¤À¤±¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÉÙ»Î»³°Ê³°¤Î»³¤Ç¤Îµß½õ¤âÍÎÁ²½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£