w.o.d.¡¢²Æ¤ËÅìÌ¾ºå¥ï¥ó¥Þ¥ó³«ºÅ·èÄê
w.o.d.¤¬¡¢²Æ¤ÎÅìÌ¾ºå¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ãLOVE BUZZ Tour¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢8·î23Æü¤ËÅìµþ¡¦Zepp Shinjuku¡¢9·î11Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¦Electric Lady Land¡¢9·î12Æü¤ËÂçºå¡¦¿´ºØ¶¶BIG CAT¤ÈÅìÌ¾ºå¤ò½ä¤ë¡£
¤Ê¤ªw.o.d.¤Ï¡¢Á´¹ñ24¥«½ê¤ËµÚ¤ó¤À¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤¢¤¤¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ä¥¢¡¼¡ãI SEE LOVE tour¡ä¤Ï¡¢5·î23Æü¤Î°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥Û¡¼¥ë¤Î¿¶ÂØ¸ø±é¤Ë¤Æ½ªËë¤¹¤ë¡£
¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
8·î23Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦Zepp Shinjuku
9·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦Electric Lady Land
9·î12Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå¡¦¿´ºØ¶¶BIG CAT
¡û¥Á¥±¥Ã¥È¡§Adv \4,600¡Ê+1D¡Ë
5·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë21:00¤«¤é¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ³«»Ï
https://w.pia.jp/t/wod-tour25/
¢¡¡ãTOUCH THE GOOPAN CHECKERS¡ä
2025Ç¯5·î29Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM
½Ð±é¡§¥Ï¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥À¡¼¥º¡¢w.o.d.¡¢Kanna
OPEN 17:30¡¡START 18:30
¥Á¥±¥Ã¥È¡§Adv \4,800¡Ê+1D¡Ë
¢§°ìÈÌÈÎÇäÃæ
https://w.pia.jp/t/touchthegoopancheckers/
https://eplus.jp/touch-the-goopan-checkers/
https://l-tike.com/order/?gLcode=75508
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡Ê½é²ó»ÅÍÍ¡Ë¡ÊCD¤Î¤ß¡ËSECL-3152¡¡\3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜBD¡Ü¥Ý¥¹¥¿¡¼¡ËSECL-3150~3151¡¡\9,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡CD¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡¦´°Á´À¸»º¸ÂÄê ¶¦ÄÌ¡Ë
01.¡ÖMy Generation¡×
02.¡ÖSTARS¡×¡¡¢¨TV¥¢¥Ë¥á¡ØBLEACH ÀéÇ¯·ìÀïÊÓ-·íÊÌëý-¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þhttps://youtu.be/oXcnhuNIzF4?si=YFrW3zX3vRtRhPDs
03.¡Ö¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡×
04.¡Ö´î·à¡×¡ÊAL¡Ö¤¢¤¤¡×Àè¹Ô¥·¥ó¥°¥ëÂè3ÃÆ¡Ëhttps://wodband.lnk.to/KingOfComedy
05.¡Ö¤¢¤Ð¤¯¡×¡ÊAL¡Ö¤¢¤¤¡×Àè¹Ô¥·¥ó¥°¥ëÂè2ÃÆ¡Ëhttps://wodband.lnk.to/abaku
06.¡ÖTake It Easy¡×¡¡¢¨CS¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë ¥¹¥«¥¤A¤Î¥×¥íÌîµåÃæ·Ñ¡Ö¥¹¥«¥¤A¥¹¥¿¥¸¥¢¥à 2025¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê
https://youtu.be/H-GjPeDuH0E?si=4oO0uXnpCoJ_DEuw
07.¡ÖÍÛ±ê¡×
08.¡Ö2024¡×
09.¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¸¤¤Ë¤Ê¤ë¡×
10.¡Ö¥¨¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥ê¥Ô¡¼¥È¡×¡ÊAL¡Ö¤¢¤¤¡×Àè¹Ô¥·¥ó¥°¥ëÂè1ÃÆ¡Ëhttps://wodband.lnk.to/EndlessRepeat
¢¡BD¡Ê´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß¡Ë
2023.08.10 Live at Yebisu The Garden Hall
2023.12.02 Live at Zepp Shinjuku
Music Video
¢¡¤½¤ÎÂ¾¡Ê´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß¡Ë
¥¢¥Ê¥í¥°LP¥µ¥¤¥º3ÌÌ»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
µðÂç¥Ý¥¹¥¿¡¼ÉÕÂ°
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡w.o.d. ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡w.o.d. ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡w.o.d. ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë