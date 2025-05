w.o.d.が、夏の東名阪ワンマンツアー<LOVE BUZZ Tour>を開催することを発表した。このツアーは、8月23日に東京・Zepp Shinjuku、9月11日に愛知・Electric Lady Land、9月12日に大阪・心斎橋BIG CATと東名阪を巡る。なおw.o.d.は、全国24カ所に及んだアルバム『あい』のリリースツアー<I SEE LOVE tour>は、5月23日の愛知・名古屋ダイアモンドホールの振替公演にて終幕する。

リリース情報



アルバム『あい』発売中・通常盤(初回仕様)(CDのみ)SECL-3152 \3,300(税込)・完全生産限定盤(CD+BD+ポスター)SECL-3150~3151 \9,800(税込)◆CD(通常盤・完全生産限定 共通)01.「My Generation」02.「STARS」 ※TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-訣別譚-』オープニングテーマhttps://youtu.be/oXcnhuNIzF4?si=YFrW3zX3vRtRhPDs03.「ネックレス」04.「喜劇」(AL「あい」先行シングル第3弾)https://wodband.lnk.to/KingOfComedy05.「あばく」(AL「あい」先行シングル第2弾)https://wodband.lnk.to/abaku06.「Take It Easy」 ※CSスポーツチャンネル スカイAのプロ野球中継「スカイAスタジアム 2025」のテーマ曲https://youtu.be/H-GjPeDuH0E?si=4oO0uXnpCoJ_DEuw07.「陽炎」08.「2024」09.「あなたの犬になる」10.「エンドレス・リピート」(AL「あい」先行シングル第1弾)https://wodband.lnk.to/EndlessRepeat◆BD(完全生産限定盤のみ)2023.08.10 Live at Yebisu The Garden Hall2023.12.02 Live at Zepp ShinjukuMusic Video◆その他(完全生産限定盤のみ)アナログLPサイズ3面紙ジャケット仕様巨大ポスター付属