YOASOBI(C)CEIPA /MUSIC AWARDS JAPAN2025

YOASOBIの「アイドル」が22日、ロームシアター京都で開催の国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』(MAJ)で、世界でヒットした国内楽曲を讃える「Top Global Hit From Japan」に選ばれた。【YOASOBI 授賞コメント】

YOASOBI です、本当にありがとうございます。このような賞をいただけて、本当に心から嬉しく光栄に思います。“アイドル”という曲は『推しの子』という作品から生まれた楽曲でして、物語を音楽にする YOASOBI ならではの作品との向き合い方で、いつも楽しく音楽を作った先にこのような賞をいただけて本当に嬉しいです。これからも初めて音楽に触れたような楽しさや純粋な喜びを大事にして、これからも YOASOBI らしく遊び心を持って、皆さんにワクワクしてもらえるYOASOBIでありたいと思います。【プレゼンター都倉俊一コメント】

皆さん、こんばんは。私は長いこと作曲家として多くの音楽制作、作曲に携わってまいりました。だからこそ、日本で初めての国際音楽賞である MUSIC AWARDS JAPAN、日本から世界へ、日本のアーティストが、制作者が、クリエイターが楽曲を発信する。このイベントを立ち上げて、それに参加することができて、とても嬉しく思います。

もうひとつは、この MUSIC AWARDS JAPAN に国が応援するという・・・私は今は文化庁長官として話しているんですが、日本の芸術、文化を世界に発信していく、それを国の大きな役目として後押しをする。それが MUSIC AWARDS JAPANの画期的なところだと思います。

今年は第一回目ではありますが、これはGLOBAL MUSIC CAPITAL としての日本をアピールする最高の場だと考えています。そういう意味でも“Top Global Hit from JAPAN”は大変意味のある部門だと思っております。【「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」Top Global Hit From Japan ノミネート作品】It’s Going Down Now / Lotus Juice / 高橋あず美WOKE UP / XGアイドル / YOASOBI死ぬのがいいわ / 藤井 風真夜中のドア〜stay with me / 松原みき