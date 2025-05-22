ÌÚÂ¼Úå¡Ö¡È¥¹¥Ð¥ë¡É¤Ê¤Î¤ËÌÈµö»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×10¿ôÇ¯Á°¤Î»î¸³30Ê¬Á°¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥ì¤¿ÍýÍ³
À¼Í¥¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼Úå¡Ê34ºÐ¡Ë¤¬¡¢5·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖDayDay.¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£±¿Å¾ÌÈµö»î¸³¤Î30Ê¬Á°¤Ë¥Õ¥é¤ì¤Æ»î¸³¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¤¤ç¤¦¤â¤Þ¤ÀÌµÌÈµö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ÌÚÂ¼¤Ï¡¢¡ÖÌÈµö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÁÛ¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡©¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£20ÂåÁ°È¾¤Îº¢¡¢Åö»þ¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¶µ½¬½ê¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Ä¤«·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥é¡Á¥ó¡ª¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¡×¤È¡¢Îø¿Í¤ËÆâ½ï¤Ç¤³¤Ã¤½¤ê¤ÈÌÈµö¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬¡ÖºÇ½ª»î¸³¤ÎÆü¤ËÏ¢Íí¤¬Íè¤Þ¤·¤Æ¡£¡Ø¤´¤á¤ó¡¢ÊÌ¤ì¤ÆÍß¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È30Ê¬ÂÔ¤Ã¤¿¤é»î¸³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¤â¤¦¼õ¤±¤ë°ÕÌ£¤Ê¤¤¤ä¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»î¸³¥Ð¥Ã¥¯¥ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤â¤Þ¤ÀÌµÌÈµö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¡È¥¹¥Ð¥ë¡É¤Ê¤Î¤ËÌÈµö»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥ª¥Á¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ÌÚÂ¼¤Ï¡¢¡ÖÌÈµö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÁÛ¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡©¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£20ÂåÁ°È¾¤Îº¢¡¢Åö»þ¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¶µ½¬½ê¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Ä¤«·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥é¡Á¥ó¡ª¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¡×¤È¡¢Îø¿Í¤ËÆâ½ï¤Ç¤³¤Ã¤½¤ê¤ÈÌÈµö¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬¡ÖºÇ½ª»î¸³¤ÎÆü¤ËÏ¢Íí¤¬Íè¤Þ¤·¤Æ¡£¡Ø¤´¤á¤ó¡¢ÊÌ¤ì¤ÆÍß¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È30Ê¬ÂÔ¤Ã¤¿¤é»î¸³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¤â¤¦¼õ¤±¤ë°ÕÌ£¤Ê¤¤¤ä¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»î¸³¥Ð¥Ã¥¯¥ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤â¤Þ¤ÀÌµÌÈµö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¡È¥¹¥Ð¥ë¡É¤Ê¤Î¤ËÌÈµö»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥ª¥Á¤òÉÕ¤±¤¿¡£