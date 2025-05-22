³ÚÅ·¥É¥é1¡¦½¡»³ÎÝ¡¡¼«¿È½é¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¡¡9²ó¤ËÃæµ¾Èô¡¡¥ë¡¼¥¡¼¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤ÏÇþÃ«¡¢À¾Àî¤ËÂ³¤¤¤Æ3¿ÍÌÜ
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡³ÚÅ·2¡½1À¾Éð¡Ê2025Ç¯5·î22Æü¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡³ÚÅ·¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦½¡»³ÎÝ¤¬¼«¿È½é¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡1¡½1¤Î9²ó1»à»°ÎÝ¡£¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¢¶õ¿¶¤ê¤È2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢À¾Éð¡¦¥¦¥£¥ó¥²¥ó¥¿¡¼¤Î3µåÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÃæ·ø¤Ø¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÏÎäÀÅ¤ËÂÇÀÊ¤ËÎ©¤È¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤È¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¡×¡£¡¡¤³¤ì¤¬Ãæµ¾Èô¤È¤Ê¤ê¡¢»°ÎÝÁö¼Ô¤Î¾®¶¿¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¡£¡ÖºÇ¸å¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤Ç½éÂÎ¸³¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ê¥¤¥ó¤«¤é¤Î¼ê¹Ó¤¤½ËÊ¡¡£»×¤¤ÀÚ¤ê¥¦¥ª¡¼¥¿¡¼¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¡Ö¡Ê¼ê¹Ó¤¤½ËÊ¡¤Ï¡ËÀèÇÚÊý¤¬Áö¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç³Ð¸ç¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ë¡¼¥¡¼¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤Ï¡¢º£µ¨¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÇþÃ«¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¦À¾Àî¤ËÂ³¤¤¤Æ3¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£